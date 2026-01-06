Irán ignora amenaza de Trump, y asegura que no mostrará indulgencia hacia los “alborotadores”

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

La justicia iraní advirtió el lunes que no mostrará “ninguna indulgencia” hacia los “alborotadores”, en el noveno día de un movimiento de protesta, y después de que Donald Trump amenazó con intervenir si se producía una represión mortal.

El presidente estadounidense amenazó el domingo con “golpear muy fuerte” a Irán si sus autoridades “empiezan a matar gente como lo han hecho en el pasado”.

El movimiento de protesta, inicialmente vinculado al costo de la vida, comenzó el 28 de diciembre en Teherán y desde entonces se ha extendido al resto del país con demandas políticas. Actualmente, alcanza al menos a 45 ciudades, principalmente pequeñas y medianas y situadas sobre todo en el oeste del país, según un recuento de AFP basado en anuncios oficiales y medios de comunicación.

“Ordeno al fiscal general y a los fiscales de todo el país actuar conforme a la ley y con determinación contra los alborotadores y quienes los apoyan (…) y no mostrar ninguna indulgencia ni complacencia”, declaró el lunes el jefe del poder judicial, Gholamhossein Mohseni Ejei, añadiendo que “la República Islámica escucha a los manifestantes y a los críticos y hace una distinción con los alborotadores”.

Policías y unidades antidisturbios fueron desplegados el lunes en los principales cruces de Teherán, según constató un corresponsal de AFP. También había agentes frente a algunas escuelas, mientras que varias universidades solo imparten sus clases en línea. La mayoría de los comercios, en cambio, estaban abiertos el lunes en la capital.

La agencia de prensa del poder judicial, Mizan, afirmó el lunes que los servicios de inteligencia de la policía de la capital habían incautado “armas, municiones y material para fabricar artefactos explosivos caseros” en un escondite.

Al menos 12 personas han muerto desde el inicio de las protestas en enfrentamientos localizados, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad, según un balance hecho con base en anuncios oficiales.

El secretario general de la ONU, António Guterres, subrayó “la necesidad de evitar más víctimas” y consideró que “todos los individuos deben poder manifestarse pacíficamente”, informó su vocero.

Las autoridades y medios iraníes no comunican sobre todos los incidentes de manera detallada, lo que complica la valoración de los hechos. Videos de la movilización circulan en redes sociales, pero no todos pueden ser verificados.

La moneda nacional, el rial, ha perdido más de un tercio de su valor frente al dólar en un año y una hiperinflación de dos dígitos ha debilitado durante años el poder adquisitivo de los iraníes.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.