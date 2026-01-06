Circulan videos de supuestas celebraciones por captura de Maduro

GENERANDO AUDIO...

Movilizaciones en Venezuela celebran captura de Maduro. Foto: AFP

Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa luego de una incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, en redes sociales comenzaron a circular videos que supuestamente muestran celebraciones masivas dentro del país. Sin embargo, una revisión de ese material revela que no todos los contenidos corresponden a hechos actuales ni a territorio venezolano.

Aunque se han registrado movilizaciones reales, parte de los videos difundidos han sido sacados de contexto, reutilizados o mal atribuidos, lo que ha generado confusión sobre lo que realmente ocurre en el país sudamericano.

Videos virales que no corresponden a hechos actuales

Uno de los casos más difundidos fue compartido por el teórico de la conspiración Alex Jones, quien aseguró que un video mostraba a una multitud celebrando en Caracas la captura de Maduro. La grabación acumuló millones de reproducciones, pero no es reciente.

En realidad, las imágenes corresponden a protestas ocurridas en 2024, durante un periodo de alta tensión política por elecciones disputadas en Venezuela, y no guardan relación directa con los acontecimientos actuales.

Imágenes recientes, pero fuera de Venezuela

Otros videos que circulan ampliamente en X sí son recientes, pero no fueron grabados en Venezuela. Una de las grabaciones, presentada como festejos en distintas ciudades venezolanas, corresponde en realidad a Florida, Estados Unidos.

La ubicación fue confirmada al comparar detalles del entorno, como comercios, señalización y el diseño de una gasolinera en la ciudad de Doral, coincidente con otros videos grabados en el mismo punto.

Movilizaciones reales, contexto alterado

Si bien existen reacciones y concentraciones tras la captura de Maduro, el uso de videos antiguos o grabados en otros países ha distorsionado el alcance real de las movilizaciones dentro de Venezuela.

La difusión de este tipo de contenidos refleja cómo, en escenarios de alta tensión política, las redes sociales se convierten en un espacio donde información verificada y material engañoso circulan al mismo tiempo, obligando a revisar con cuidado el origen y contexto de cada imagen.

