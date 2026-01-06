GENERANDO AUDIO...

Con el arranque de 2026, miles de personas en México ya se preguntan cuánto costará tramitar el pasaporte mexicano o la visa americana, dos documentos indispensables para viajar al extranjero.

Aunque algunas tarifas se actualizaron, otras se mantienen sin cambios, de acuerdo con información oficial de autoridades mexicanas y estadounidenses. A continuación, en Unotv.com te explicamos los precios vigentes, quiénes pueden acceder a descuentos y cuáles son los requisitos básicos para realizar estos trámites este año.

Precios y requisitos para sacar el pasaporte mexicano

En consulados de México en Estados Unidos, los precios del pasaporte en dólares son:

Pasaporte tipo “N” por 1 año: 44.00 dólares

Pasaporte tipo “N” por 3 años: 101.00 dólares

Pasaporte tipo “N” por 6 años: 137.00 dólares

Pasaporte tipo “N” por 10 años: 209.00 dólares

En México, la Secretaría de Relaciones Exteriores aún no publica tarifas oficiales para 2026; sin embargo, los precios vigentes hasta ahora son:

1 año: 855 pesos

3 años: 1,730 pesos

6 años: 2,350 pesos

10 años: 4,120 pesos

Entre los requisitos básicos se encuentran:

Acta de nacimiento

Identificación oficial

Realizar el pago correspondiente

¿Qué personas tienen descuento en este trámite?

La SRE mantiene el descuento del 50% para personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales en Canadá. Por ello, los pasaportes quedan con los siguientes costos:

1 año: 445 pesos

3 años: 855 pesos

6 años: 1,175 pesos

10 años: 2,060 pesos

¿Cuánto cuesta sacar la visa americana y cuáles son los requisitos para este 2026?

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que las tarifas de visa no presentan cambios en 2026. La visa de no inmigrante, como la de turismo o negocios, tiene un costo de 185 dólares, mientras que las visas con petición cuestan 205 dólares.

Entre los documentos solicitados están:

Pasaporte válido por al menos seis meses posteriores al viaje

válido por al menos seis meses posteriores al viaje Fotografías tamaño pasaporte

tamaño pasaporte Comprobante de fondos suficientes

de fondos suficientes Itinerario de viaje

Seguro de viaje (si aplica)

(si aplica) Carta de invitación (si aplica)

(si aplica) Prueba de lazos con el país de origen

con el país de origen Pago de la tarifa correspondiente

Pasos para encontrar un consulado de EE.UU. cerca de ti

Para ubicar el consulado o embajada más cercana, se debe ingresar al sitio oficial del Departamento de Estado, seleccionar el país y revisar la disponibilidad de citas según la ciudad.

