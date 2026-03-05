Irán lanza advertencia a la Unión Europea tras ofensiva de Estados Unidos e Israel

GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de Irán lanzó este jueves una advertencia a Europa y señaló que, si las naciones europeas guardan silencio ante las agresiones perpetradas por Estados Unidos e Israel, serían cómplices y, “tarde o temprano”, pagarán las consecuencias.

Irán lanza advertencia a la Unión Europea

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baghaei, declaró en una entrevista con la cadena TVE que el silencio de los países europeos ante los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán implicaría complicidad frente a lo que calificó como una agresión al derecho internacional.

El funcionario afirmó que los países de la Unión Europea deben pronunciarse ante la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con Baghaei, si los gobiernos europeos permanecen sin postura frente a esta situación, “todos los países pagarán el precio tarde o temprano”. Sostuvo, además, que ningún Estado miembro de las Naciones Unidas puede mantenerse indiferente ante lo que calificó como una violación del derecho internacional.

“Si Europa mantiene el silencio frente a esta agresión al derecho internacional, todos los países pagarán el precio tarde o temprano. Ningún país de las Naciones Unidas puede ser indiferente” Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán.

Irán tiene derecho a defenderse

Baghaei reiteró que Irán tiene derecho a responder ante los ataques y afirmó que su país se considera víctima de una agresión.

También mencionó que Teherán mantiene el compromiso de sostener relaciones con países vecinos de la región.

Sin embargo, señaló que algunas naciones cercanas a Irán están siendo utilizadas por Estados Unidos para preparar operaciones militares o lanzar misiles contra territorio iraní.

“Somos un país atacado, tenemos derecho a defendernos, porque Estados Unidos e Israel usan territorios de vecinos para preparar la guerra de agresión contra Irán” Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán.

Irán niega lanzamiento de misil a Turquía

Durante la entrevista, el portavoz del gobierno iraní también rechazó las acusaciones sobre el origen de un misil interceptado por sistemas de defensa de la OTAN en el espacio aéreo de Turquía.

Baghaei aseguró que ese proyectil no fue lanzado desde territorio iraní.

“Nos ha acusado de atacar Turquía y no es así” Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán.

Las declaraciones se producen en medio del aumento de tensiones en el conflicto en Oriente Medio, tras ataques militares que involucran a Estados Unidos, Israel e Irán, y que han provocado advertencias diplomáticas y posicionamientos de distintos países sobre la situación.

