Israel anuncia ola de ataques “contra el corazón de Teherán”

Israel ataca Teherán, Irán. Foto: AFP.

El Ejército de Israel ha anunciado este domingo el comienzo de una ola de ataques “contra el corazón” de la capital de Irán, Teherán, por vez primera desde el inicio ayer sábado de la operación conjunta con Estados Unidos.

De acuerdo con un comunicado difundido por las fuerzas israelíes en redes sociales, se trata de la primera ocasión en que Israel ejecuta ataques directos contra objetivos del gobierno iraní dentro del “corazón de Teherán”, bajo la dirección de su Dirección de Inteligencia.

Ataques de Israel en Teherán y objetivos militares en Irán

El Ejército israelí informó que la ofensiva representa la continuación de bombardeos realizados durante las últimas 24 horas, los cuales tuvieron como propósito establecer superioridad aérea y facilitar operaciones hacia la capital iraní.

Entre los objetivos alcanzados en Teherán, autoridades israelíes señalaron la destrucción del cuartel general de las Fuerzas de Seguridad Interna Basij. Este grupo es identificado por Israel como una estructura utilizada por el gobierno iraní en operativos internos.

Las fuerzas militares israelíes indicaron que los ataques fueron dirigidos mediante información de inteligencia y forman parte de acciones contra infraestructura vinculada al aparato de seguridad iraní.

Bombardeos en Tabriz afectan instalaciones aéreas

Israel también confirmó nuevos bombardeos en Irán occidental, específicamente contra un aeropuerto ubicado en la ciudad de Tabriz, donde, según el reporte militar, fueron destruidos dos cazas de combate.

El Ejército israelí explicó que la operación tuvo como objetivo afectar las actividades de la Fuerza Aérea iraní y provocar daños en sistemas de defensa aérea instalados en esa zona.

Las instalaciones atacadas funcionaban tanto como aeropuerto como base militar, según la información difundida por Israel.

Reportan muertos en Isfahán tras ataques aéreos

La agencia iraní ISNA informó que un ataque aéreo dejó 12 integrantes de la Guardia Revolucionaria iraní muertos en la ciudad de Isfahán, en el centro del país.

De acuerdo con el reporte, las víctimas fallecieron tras bombardeos atribuidos a Israel y Estados Unidos contra territorio iraní. La información fue difundida por medios oficiales iraníes.

Apagón de Internet supera 24 horas en Irán

En paralelo a los ataques, el acceso a Internet en Irán presenta interrupciones generalizadas.

El portal especializado NetBlocks informó que el apagón nacional ha superado las 24 horas, con niveles de conectividad cercanos al 1% respecto a condiciones normales.

Las restricciones dificultan la circulación de información y la verificación independiente de los hechos dentro del territorio iraní.

