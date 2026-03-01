Irán ataca al portaviones USS Abraham Lincoln con misiles balísticos

GENERANDO AUDIO...

Portaviones USS Abraham Lincoln. Foto: AFP.

La Guardia Revolucionaria de Irán ha informado haber atacado el portaviones ‘USS Abraham Lincoln’ en el Golfo, sin que hasta el momento exista confirmación independiente sobre daños en la embarcación. El ataque se presenta después de que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, muriera en una ofensiva militar de Estados Unidos e Israel.

De acuerdo con un comunicado difundido por la Guardia Revolucionaria, las Fuerzas Armadas de Irán lanzaron cuatro misiles balísticos dirigidos al portaaviones USS Abraham Lincoln, tras lo que calificaron como acciones militares de Estados Unidos e Israel.

El anuncio fue realizado mediante canales oficiales iraníes, donde se señaló que el ataque forma parte de una respuesta militar en desarrollo.

Guardia Revolucionaria de Irán reporta ataque al USS Abraham Lincoln

Según el comunicado, el lanzamiento de los misiles balísticos ocurrió después de operaciones atribuidas a fuerzas estadounidenses e israelíes. La Guardia Revolucionaria de Irán indicó que las acciones representan el inicio de una nueva fase en su respuesta militar.

En el mensaje difundido, la organización militar iraní afirmó que las operaciones continuarán en distintos escenarios, incluidos espacios marítimos y terrestres.

Hasta ahora, autoridades de Estados Unidos no han confirmado impactos, daños materiales o afectaciones al USS Abraham Lincoln, por lo que la información permanece basada únicamente en reportes oficiales iraníes.

¿Qué es el portaaviones USS Abraham Lincoln?

El USS Abraham Lincoln es un portaaviones nuclear de clase Nimitz perteneciente a la Armada de Estados Unidos. Este tipo de embarcaciones funciona como plataforma de despliegue de aeronaves militares y operaciones navales de largo alcance.

El buque fue botado en 1988 y forma parte de la flota utilizada para operaciones internacionales. Su zona habitual de despliegue se ubica en el océano Pacífico, aunque ha participado en operaciones militares previas, incluida la invasión de Irak.

Actualmente, el portaaviones se encuentra desplegado en la región del golfo Pérsico, área estratégica para el tránsito energético y operaciones militares internacionales.

Sin confirmación de daños tras ataque con misiles balísticos

Hasta el momento no existe confirmación independiente sobre impactos directos al USS Abraham Lincoln ni reportes oficiales del Departamento de Defensa estadounidense respecto al presunto ataque con misiles balísticos.

El anuncio ocurre en un contexto de aumento de tensiones en Medio Oriente tras intercambios de acciones militares reportadas entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Las autoridades iraníes reiteraron que las operaciones forman parte de su estrategia de respuesta militar, mientras se mantiene la expectativa de reacciones oficiales por parte de Washington.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.