GENERANDO AUDIO...

Boka Haram es una de las principales organizaciones.

En Nigeria existen al menos cuatro grupos considerados como terroristas, de los cuales, la mayoría pertenecen a ISIS, la organización a la que Estados Unidos recientemente atacó en suelo africano.

El pasado 25 de diciembre, el Gobierno de Estados Unidos efectuó un ataque aéreo en el noreste de Nigeria, en zonas como Sokoto.

En una publicación en Truth Social, el presidente Donald Trump dijo que el objetivo era debilitar a los grupos radicales del Estado Islámico (ISIS), a quienes acusó de agredir y “asesinar brutalmente” a la comunidad cristiana de dicho país.

De forma específica, Estados Unidos atacó a dos grupos yihadistas radicales de Nigeria, considerados como terroristas. Se trata de la Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP, por sus siglas en inglés) y a la Provincia Sahel del Estado Islámico (ISSP), conocida localmente como Lakurama.

A continuación, te mostramos las cuatro principales organizaciones, calificadas como terroristas, que operan en Nigeria como parte de ISIS.

Grupos de ISIS en Nigeria

Boka Haram

Es un grupo insurgente del Islam, fundado en 2002 al noroeste de Nigeria. Inició como un movimiento religioso que derivó en insurgencia armada a partir del 2009, según los “Informes Nacionales sobre Terrorismo” del Departamento de Estado norteamericano.

Se estima que cuenta con miles de simpatizantes, dentro de una estructura fragmentada. Opera desde la región de Borno y es una de las organizaciones terroristas más importantes del país africano.

ISWAP

ISWAP se consolidó en 2015, al jurar lealtad al ISIS. Un año después, quedó como una facción separada, subordinada a Boko Haram, según el Departamento de Estado.

Según los informes, opera en el noreste de Nigeria y en la cuenca del Lago Chad, contando con miles de simpatizantes con capacidad militar. Estados Unidos la considera una organización terrorista internacional.

Ansaru

Es otro de los grupos islamistas que surgió como una escisión de Boko Haram. Tiene vínculos ideológicos y operativos con Al-Qaeda. Es señalada por su especialización en ataques selectivos y secuestros de alto perfil. Los informes de Estados Unidos indican que opera en el noroeste y norte-centro de Nigeria.

Bandas armadas del noroeste

Tanto Human Rights Watch como el Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme (UNIDIR) definen como “bandidos” a los grupos criminales de Nigeria, debido a que se dedican a robos, asaltos, extorsiones, secuestros y otros tipos de violencia organizada.

Son redes criminales fragmentadas que cambian conforme a los conflictos locales, el acceso a armas y la relación con el gobierno. No se tiene definido en qué año surgieron, aunque dichas organizaciones coinciden en que su presencia aumentó entre 2011 y 2014.

Según UNIDIR y Human Rights Watch, carecen de una ideología religiosa estructurada, por lo que no tienen relación directa con ISIS. No obstante, en ocasiones cooperan tácticamente con algunos grupos yihadistas.

Operan en las zonas de Zamfara, Katsina, Kaduna y Sokoto. Sus acciones han bastado para que algunos de sus miembros hayan sido designados como terroristas por tribunales nigerianos, de acuerdo con organizaciones.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos: