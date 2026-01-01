GENERANDO AUDIO...

Las agresiones aumentaron ante la posibilidad de un acuerdo de paz. Foto: AFP.

Rusia acusó a Ucrania de perpetrar un ataque con drones en la región de Jersón durante el festejo de Año Nuevo, lo cual, dejó un saldo de alrededor de 24 personas muertas.

Según AFP, Moscú afirmó que, durante las primeras horas del 2026, el Kiev atacó con drones una cafetería y un hotel en la localidad de Jorly, a orillas del mar Negro. Sucedió en la región de Jersón, ubicada al sur de Ucrania, una región actualmente controlada por el ejército ruso.

El gobernador de la región meridional de Jersón nombrado por Moscú, Vladimir Saldo, indicó en Telegram que alrededor de 24 personas murieron, de acuerdo con AFP. Por otra parte, trascendió que habría alrededor de 50 personas heridas, entre ellas un niño.

En Telegram, Vladimir Saldo difundió imágenes donde se aprecian presuntos cuerpos carbonizados por el ataque con drones.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, acusó a Rusia de lanzar un ataque con 200 drones a instalaciones energéticas durante las últimas horas del 2025, de acuerdo con AFP.

Rusia y Ucrania aumentan ataques en víspera de un posible acuerdo

Los ataques entre ambas naciones se recrudecieron, después de que un presunto dron ucraniano fue usado para atacar la residencia de Vladimir Putin. Las autoridades rusas alcanzaron a derribar dicha unidad antes de que impactara.

Como consecuencia a este ataque, el Kremlin afirmó que “endurecería” su postura negociadora sobre lograr un acuerdo para el fin de la guerra, indicó AFP.

Sin embargo, el Kiev rechazó las imágenes difundidas del dron presuntamente ucraniano. Dijo que Moscú usaba esa agresión como pretexto para seguir atacando a Ucrania y afectar las negociaciones para la paz.

Durante su discurso de Año Nuevo, Volodimir Zelenski dijo que avanzaron con el 90% del acuerdo con Rusia para poner fin a la guerra. El 10% restante determinaría “el destino de la paz”, según citó AFP. En cambio, en su discurso, Vladimir Putin pidió a la ciudadanía rusa creer en la “victoria”.

Esto ocurre, mientras el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, tuvo un diálogo con altos funcionarios ucranianos y con consejeros europeos en temas de seguridad para alcanzar el acuerdo de paz.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos: