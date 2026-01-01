Reportan incendio del campanario de la iglesia Vondelkerk de Ámsterdam, declarada patrimonio histórico

GENERANDO AUDIO...

Fotos: Reuters

Un incendio envolvió una iglesia histórica en Ámsterdam durante el Año Nuevo, según informaron los medios locales.

Imágenes de testigos grabadas entre el miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero, desde una zona residencial cercana, mostraron el campanario de Vondelkerk, una iglesia declarada patrimonio histórico cerca de Vondelpark, envuelta en llamas y humo.

Las autoridades evacuaron decenas de viviendas cercanas debido a una lluvia de escombros incandescentes, según reportó el medio local NOS.

Sin embargo, no hubo informes inmediatos de víctimas y la causa del siniestro permanece bajo investigación, de acuerdo con NOS.

En tanto que, de acuerdo con cibernautas, desde 1970 el inmueble era utilizado como centro cultural, y no como sitio religioso, a la vez que reportes apuntan que el incendio podría haberse generado por pirotecnia lanzada por grupos de jóvenes reunidos en la zona a causa del Año Nuevo.

