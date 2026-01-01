Reportan incendio del campanario de la iglesia Vondelkerk de Ámsterdam, declarada patrimonio histórico
Un incendio envolvió una iglesia histórica en Ámsterdam durante el Año Nuevo, según informaron los medios locales.
Imágenes de testigos grabadas entre el miércoles 31 de diciembre y el jueves 1 de enero, desde una zona residencial cercana, mostraron el campanario de Vondelkerk, una iglesia declarada patrimonio histórico cerca de Vondelpark, envuelta en llamas y humo.
Las autoridades evacuaron decenas de viviendas cercanas debido a una lluvia de escombros incandescentes, según reportó el medio local NOS.
Sin embargo, no hubo informes inmediatos de víctimas y la causa del siniestro permanece bajo investigación, de acuerdo con NOS.
En tanto que, de acuerdo con cibernautas, desde 1970 el inmueble era utilizado como centro cultural, y no como sitio religioso, a la vez que reportes apuntan que el incendio podría haberse generado por pirotecnia lanzada por grupos de jóvenes reunidos en la zona a causa del Año Nuevo.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.