Japón en alerta por caída en número de nacimientos y reducción poblacional; buscan fomentar la formación de familias

GENERANDO AUDIO...

Menos nacimientos y menor población encienden las alarmas en Japón. Foto: AFP

La crisis demográfica de Japón volvió a encender las alertas tras revelarse que la población del país cayó 2.5% en los últimos cinco años. Los datos preliminares del censo de 2025 muestran que el archipiélago registra actualmente 123 millones de habitantes, tres millones menos que en la medición realizada en 2020.

La disminución representa una de las mayores caídas poblacionales registradas por la cuarta economía más grande del mundo y refleja los desafíos que enfrenta el país por el envejecimiento de la población y la baja natalidad.

Japón enfrenta una caída récord de población

De acuerdo con los resultados del censo, la reducción de habitantes confirma una tendencia que las autoridades japonesas han intentado revertir durante años sin resultados significativos.

El portavoz del gobierno, Minoru Kihara, reconoció que el descenso poblacional continúa agravándose y se mantiene como uno de los principales retos para el país.

La situación preocupa especialmente porque Japón cuenta con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y una población cada vez más envejecida.

Nacimientos en Japón caen por décimo año consecutivo

Los datos oficiales también muestran que el número de nacimientos volvió a disminuir en 2025. Según el informe, durante el último año se registraron 705 mil 809 nacimientos, marcando el décimo año consecutivo de descenso en este indicador.

Ante este panorama, gobiernos locales y autoridades federales han impulsado diversas medidas para fomentar la formación de familias y aumentar la natalidad con acciones como:

Subsidios para la crianza de hijos

Apoyos durante licencias parentales

Aplicaciones para promover relaciones y matrimonios.

Debate sobre inmigración continúa en el país

La inmigración ha sido señalada por especialistas como una posible alternativa para compensar la pérdida de población y la escasez de mano de obra. Sin embargo, la primera ministra Sanae Takaichi ha impulsado una postura más estricta respecto a la llegada de extranjeros al país.

Mientras tanto, Japón continúa buscando soluciones para enfrentar un problema demográfico que impacta directamente en su economía, mercado laboral y sistema de seguridad social.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.