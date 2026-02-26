Kiev resiste en la oscuridad: vecinos se organizan para sobrevivir a los apagones

GENERANDO AUDIO...

Apagones en Kiev, Ucrania, en pleno invierno. Foto: AFP

En Kiev, capital de Ucrania, vecinos se organizan para enfrentar los apagones energéticos provocados por los bombardeos rusos, instalando paneles solares, baterías y generadores en edificios residenciales durante el invierno más duro en años, con temperaturas que han descendido por debajo de los −20 °C y cortes de electricidad que se intensificaron desde octubre.

Paneles solares para resistir en la oscuridad en Kiev

En un edificio de 25 plantas ubicado en la orilla izquierda del río Dniéper, la zona más afectada por los cortes, Denis Biletski, de 42 años, impulsó hace dos años una colecta entre los cerca de 400 vecinos para instalar paneles solares, baterías e inversores en la azotea.

La iniciativa surgió tras una intensa oleada de ataques de Moscú contra infraestructuras energéticas, ofensiva que se mantiene desde el inicio de la invasión en 2022 y que en los últimos meses ha golpeado con mayor fuerza la capital.

Paneles solares en Kiev. Foto: Henry Nicholls / AFP

Los residentes reunieron 700 mil 000 grivnas (unos 16 mil 200 dólares) para financiar el sistema. “Sin un suministro eléctrico de respaldo, nuestro edificio simplemente no funcionaría”, explica Biletski, responsable de la cooperativa de residentes.

Gracias a la instalación, el inmueble ha podido mantener el suministro de agua fría y caliente durante los cortes, según Tetiana Taran, vecina del piso 20.

Generadores colectivos ante la crisis energética

En otro edificio del centro de la ciudad, Tetiana Chernichenko, de 55 años, promovió la compra de un generador colectivo. Para lograrlo, organizaron listas, recolectaron firmas y difundieron información entre los residentes.

Aunque muchas familias instalaron sistemas individuales, el generador común es indispensable para la calefacción y el funcionamiento de ascensores.

Crisis energética en Kiev. Foto: AFP

La capital ucraniana enfrenta su peor crisis energética desde el inicio de la invasión rusa. La electricidad se corta durante horas para racionar reservas y más de 1.000 de los 12 mil edificios residenciales llevan un mes sin calefacción tras la destrucción de una central térmica por misiles rusos.

Frío extremo y divisiones vecinales en Kiev

No todos los edificios han logrado organizarse. En uno sin calefacción desde enero, Tetiana Kolisnitchenko, de 47 años, soportó temperaturas interiores de hasta −2 grados centígrados. El agua se congeló y reventó tuberías, obligando a retirar radiadores.

Ahora la temperatura en su departamento alcanza los 9 grados. “No está mal, me siento abrigada. Pero para una persona normal, es frío”, afirma.

Frío y apagones en Kiev. Foto: AFP

Incluso en los edificios que reunieron fondos, entre 20% y 30% de los residentes no contribuyeron o lo hicieron mínimamente. Quienes viven en pisos bajos, menos afectados por la falta de ascensores y presión de agua, suelen mostrarse reacios a pagar.

Pese a las tensiones, Biletski destaca que el esfuerzo colectivo ha fortalecido la solidaridad. “Nos convertimos en una familia”, asegura.

Sin embargo, las soluciones no son perfectas. Cuando los cortes se prolongan durante muchas horas, las baterías no alcanzan a recargarse y deben priorizar el funcionamiento de bombas de agua, incluso deteniendo el ascensor.

Oscuridad en Kiev. Foto: AFP

