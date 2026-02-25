Con condiciones, EE. UU. autoriza venta de petróleo a Cuba

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

Estados Unidos confirmó que autoriza la venta de petróleo y gas a Cuba, pero sólo si el combustible llega al sector privado cubano. El anuncio lo hizo este miércoles el Departamento del Tesoro, que explicó que las exportaciones podrán aprobarse bajo condiciones específicas.

En una nota oficial, la dependencia indicó que el gas y otros productos petroleros pueden ser autorizados siempre que sean destinados a personas o entidades privadas para uso personal o actividades económicas del sector privado.

La medida llega después de que Washington impusiera sanciones a países o empresas que exportaran crudo a la isla tras la caída de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense. Esa decisión dejó a Cuba en una situación energética crítica.

Venta de petróleo a Cuba sólo para sector privado

El Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio aclararon que las exportaciones deberán cumplir dos reglas:

Ser para uso del sector privado cubano

Destinarse a actividades económicas privadas o necesidades humanitarias

La Oficina de Control de Bienes Extranjeros advirtió que los exportadores deben revisar las guías vigentes antes de cualquier operación.

Por primera vez en casi 70 años, la isla autorizó la importación privada de combustible. Además, Washington ya había aplicado un esquema similar cuando envió ayuda humanitaria tras el huracán Melissa, canalizada a través de la Iglesia católica.

Trump controlará destino del crudo venezolano

El presidente Donald Trump señaló que Estados Unidos supervisará el destino del petróleo venezolano. Explicó que el crudo será vendido a precios internacionales y que empresas estadounidenses tendrán prioridad.

Inicialmente, habló de entre 30 y 50 millones de barriles, pero en su discurso sobre el estado de la Unión afirmó que la cifra alcanzó 80 millones.

Con esta autorización limitada, Washington abre una vía comercial controlada mientras mantiene restricciones más amplias sobre la isla.

