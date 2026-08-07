León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales en Francia

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El Vaticano indicó que este viaje es importante. Foto: AFP.

El Papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos sexuales dentro de la iglesia católica durante su viaje a Francia, programado del 25 al 28 de septiembre de este 2026.

Al anunciar el programa del viaje, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, indicó que “el Papa León XIV se reunirá en privado con varias víctimas de abuso en la Iglesia.

“Las propias víctimas participarán en los preparativos de este encuentro”, agregó el portavoz, sin dar detalles sobre la fecha exacta ni el lugar del encuentro.

En un comunicado, el Vaticano indicó que el Papa León XIV se reunirá con las víctimas de Francia en seguimiento al encuentro celebrado en España sobre el abuso sexual.

La Santa Sede resaltó que para ellos es importante esta reunión por los escándalos de la iglesia católica en dicho país.

Durante 2021, la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia (CIASE) calculó 330 mil menores víctimas de abusos dentro de la institución católica en Francia.

Eso “impulsó al episcopado francés a emprender un profundo examen de conciencia, iniciar reformas estructurales y emprender un proceso de reparación que aún continúa”, indicó la Santa Sede.

Además, el Pontífice se reunirá con obispos, jóvenes, enfermos, migrantes, líderes de otras religiones y representantes de la Unesco, entre otros.

La agenda de León XIV en Francia

Viernes 25 de septiembre

París

Llegada a Francia y ceremonia oficial de bienvenida.

Visita a la sede de la UNESCO .

. Encuentro con autoridades.

Celebración de Vísperas en la Catedral de Notre-Dame .

. Vigilia con jóvenes en el Stade de France.

Sábado 26 de septiembre

París

Santa Misa multitudinaria en la Plaza de la Concordia .

. Recorrido por los Campos Elíseos con los fieles.

Domingo 27 de septiembre

Lourdes

Oración en la Gruta de Massabielle .

. Santa Misa en la Pradera del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes .

. Encuentro con peregrinos y enfermos.

Lunes 28 de septiembre

Metz

Santa Misa de clausura en la Catedral de San Esteban (Saint-Étienne) .

. Ceremonia de despedida y regreso a Roma.

La gira de León XIV en latinoamérica

Se trata del quinto viaje apostólico internacional que realiza León XIV desde que asumió como Papa, en mayo del 2025.

Además, visitará varias ciudades de Italia durante este mes, toda vez que ya tuvo un encuentro con jóvenes en la Basílica de Santa María de Los Ángeles, en la ciudad de Asis.

En un encuentro con jóvenes, subrayó que “cada vez más” los cristianos serán llamados a convertirse en artífices de la paz dentro de sociedades que se ven tentadas a poner la religión al servicio de identidades que compiten entre sí”.

“Durante siglos, los franciscanos han fomentado el diálogo y promovido la convivencia pacífica entre católicos, ortodoxos y musulmanes. Hoy en día, mantenerse fiel a esta tradición de cercanía significa nadar contra la corriente”.

León XIV emprenderá una gira en Uruguay, Argentina y Perú en noviembre. Es su primer viaje a Latinoamérica como Papa.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo busca que Robert Francis Prevost incluya a México en su gira.

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