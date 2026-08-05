Insistirán a Pietro Parolin invitación a la visita del Papa León XIV a México

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Claudia Sheinbaum resaltó coincidencias. Foto: AFP

El Cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, se reúne este miércoles con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

En la mañanera, la mandataria dijo que en el encuentro reiterará la invitación para que el Papa León XIV visite México.

Aseguró que, además de lo que representa el líder religioso para México, también es un referente sobre una discusión en el mundo relacionado con el uso de las plataformas digitales, especialmente las redes sociales, los algoritmos y la IA.

“Ahora que recibimos esta visita es muy importante, pues vamos a insistir en la visita del Papa a México, en esta discusión que estamos haciendo, además de lo que significa para el pueblo católico, esta visita, hoy el Papa también representa una visión de un debate que hemos estado dando aquí relacionado con las plataformas digitales y la inteligencia artificial”.

La presidenta agregó que el Sumo Pontífice representa un papel importante en el llamado a regular la inteligencia artificial.

“Hay una referencia muy importante que él está representando en el mundo respecto a esta reflexión, incluso él mismo llama la regulación pública de la inteligencia artificial y a reconocer entre todos cuáles son los impactos y quiénes se están beneficiando de este uso de la inteligencia”.

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