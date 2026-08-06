Papa León XIV se reúne con jóvenes en Asís; pide ser “artífices de la paz”.

GENERANDO AUDIO...

Pidió a feligreses mantener los principios de San Francisco. Foto: AFP.

El Papa León XIV fue recibido por miles de jóvenes antes de celebrar una misa en la ciudad de Asís, en Italia. Les pidió ser “artífices de la paz” por encima de identidades religiosas.

Este jueves, el pontífice acudió a la Basílica de Santa María de Los Ángeles construida alrededor de la pequeña capilla donde Francisco de Asís fundó su orden religiosa en el siglo XIII. Además, este año se conmemora el 800 aniversario de la muerte de San Francisco.

Miles de feligreses de toda Europa que participaban en un evento juvenil recibieron al Papa León XIV a su llegada a la plaza frente al templo, de acuerdo con la AFP.

El líder de la iglesia católica respondió preguntas seleccionadas de los jóvenes y dijo que “cada vez más” los cristianos serán llamados a convertirse en artífices de la paz dentro de sociedades que se ven tentadas a poner la religión al servicio de identidades que compiten entre sí”.

“Durante siglos, los franciscanos han fomentado el diálogo y promovido la convivencia pacífica entre católicos, ortodoxos y musulmanes. Hoy en día, mantenerse fiel a esta tradición de cercanía significa nadar contra la corriente”.

Tras este breve encuentro en Asís, el Papa León XIV celebró la eucaristía en la Basílica de San Francisco, un importante lugar de peregrinación ubicado a 150 kilómetros al norte de Roma, en Italia.

¿México en la agenda del Papa León XIV?

Es la segunda ocasión que León XIV visita la Basílica de Asís desde que asumió el papado en mayo de 2025; forma parte de una serie de viajes veraniegos en Italia, ya que también acudirá a las ciudades de Rímini y San Marino a finales de agosto.

Además, en noviembre realizará su primer viaje a Sudamérica desde el inicio de su pontificado. Visitará 10 ciudades de Uruguay, Argentina y Perú, confirmó el Vaticano.

El pasado 5 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que mediaría con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, para que el Papa León XIV incluya a México en su gira.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.