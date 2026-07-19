Los terremotos en Venezuela dejan ya 5 mil 119 personas fallecidas

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Muertos en Venezuela por terremotos. Foto: Reuters.

Los terremotos en Venezuela ocurridos el 24 de junio han dejado 5 mil 119 personas fallecidas, de acuerdo con el más reciente balance oficial difundido por las autoridades, cuando se cumplen 24 días de los sismos consecutivos de magnitud 7.2 y 7.5 que impactaron el norte del país.

Las autoridades informaron que en las últimas 24 horas se confirmaron 50 nuevos fallecimientos, mientras que la cifra de personas lesionadas permanece en 16 mil 740. La información fue publicada a través de Telegram por el presidente del parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

Los movimientos telúricos afectaron principalmente al estado de La Guaira, ubicado en la costa norte de Venezuela, donde se concentró la mayor parte de los daños materiales y humanos.

¿Cuál es el saldo oficial de los terremotos en Venezuela?

El reporte más reciente de las autoridades mantiene el siguiente balance:

5 mil 119 personas fallecidas

16 mil 740 personas heridas

17 mil 907 personas sin vivienda

21 mil 470 personas alojadas en 107 campamentos transitorios

De acuerdo con la información oficial, los equipos de emergencia continúan las labores de recuperación en las zonas más afectadas por los sismos.

Continúan las labores de búsqueda en La Guaira

En La Guaira, brigadas de rescate y personal de emergencia mantienen la recuperación de cuerpos entre los escombros de edificios que colapsaron durante los terremotos.

Familiares de las víctimas permanecen en la zona con la esperanza de localizar a sus seres queridos para darles sepultura.

Las calles continúan ocupadas por maquinaria pesada utilizada para retirar grandes bloques de concreto y estructuras metálicas que dificultan el acceso de los rescatistas.

Según cifras oficiales, 190 edificios se derrumbaron como consecuencia de los sismos, mientras que 856 inmuebles adicionales registraron daños de distinta magnitud.

Miles de personas permanecen en campamentos temporales

Los terremotos también provocaron una crisis habitacional en las zonas afectadas.

Las autoridades informaron que 17 mil 907 personas perdieron sus viviendas y que 21 mil 470 permanecen en 107 campamentos transitorios instalados por el Gobierno mientras se busca una solución para las familias afectadas.

De acuerdo con la información disponible, cientos de familias permanecen alojadas en carpas instaladas en estos espacios temporales.

Autoridades no actualizan cifra de desaparecidos

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han informado una cifra oficial de personas desaparecidas tras los terremotos del 24 de junio.

Sin embargo, la ONU proyectó desde el primer día posterior a los sismos que el número de desaparecidos podría alcanzar alrededor de 50 mil personas, aunque esa estimación no ha sido actualizada por las autoridades venezolanas.

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