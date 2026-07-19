Dos sismos en Junín, Perú, dejan al menos un muerto y múltiples heridos

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Sismos en Perú dejan derrumbes, al menos un muerto y heridos. Foto: Europa Press

Dos sismos en Perú sacudieron la noche del sábado la región de Junín, en el centro del país, y dejaron al menos una persona muerta, 11 heridos y daños en viviendas, centros de salud, escuelas y carreteras, informaron autoridades peruanas.

Los movimientos telúricos, de magnitud 5.1 y 3.7, ocurrieron en la provincia de Chupaca, a unos 300 kilómetros al este de Lima. Mientras las autoridades mantienen un balance preliminar, también analizan reportes de testigos que hablan de un mayor número de víctimas.

Sismos en Perú provocan daños en Junín y dejan un fallecido

El Centro Sismológico Nacional informó que el primer sismo tuvo una profundidad de 24 kilómetros y el segundo de 18 kilómetros. Por su parte, el Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo estimó inicialmente una magnitud de 5.6 para el primer movimiento.

El jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), Luis Vásquez, confirmó que hasta el momento hay una persona fallecida en la localidad de Chumbivilcas y 11 personas lesionadas.

Además, señaló que las autoridades revisan reportes de testigos sobre 12 posibles fallecidos, aunque esa información aún no ha sido confirmada oficialmente.

Autoridades evalúan daños tras los sismos en Perú

El INDECI informó que una evaluación preliminar detectó afectaciones en viviendas, centros de salud, escuelas, locales públicos e infraestructura carretera en las zonas impactadas por los sismos.

Testigos entrevistados por medios locales y videos difundidos en redes sociales muestran el colapso de viviendas construidas con adobe, un tipo de construcción común en comunidades andinas.

Las autoridades continúan las labores de evaluación de daños y atención a la población afectada, mientras equipos de emergencia permanecen desplegados en la región.

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