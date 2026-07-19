Oleada de bombardeos rusos deja al menos un muerto y 5 heridos en Ucrania

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP PHOTO / UKRAINIAN STATE EMERGENCY SERVICE

La capital ucraniana, Kiev, fue sacudida la madrugada de este domingo por una andanada de misiles rusos que dejaron al menos un muerto y cinco heridos, un día después de que Ucrania lanzara una mortal oleada de drones contra Rusia.

Periodistas escucharon varias explosiones poco después de que la fuerza aérea ucraniana advirtiera por Telegram a los habitantes de Kiev de la aproximación de misiles balísticos.

“Según la información preliminar, una persona tristemente murió como resultado del ataque”, indicó en Telegram la administración militar de Kiev, agregando que “otras cinco personas resultaron heridas con grados diversos de gravedad”.

Según el alcalde capitalino, Vitali Klitschko, los ataques nocturnos provocaron incendios y dañaron estructuras en varios distritos de la ciudad. En la región central de Dnipropetrovsk, cercana a la línea de combate, un ataque ruso con drones mató a una persona, según autoridades locales.

Asimismo, en el lado ruso, un ataque ucraniano mató a una persona en la región de Kurks, según el gobierno local.

Los bombardeos nocturnos se producen después de que un ataque con drones ucranianos contra dos centros logísticos dejara el sábado al menos ocho muertos en el oeste de Rusia. Moscú lanza misiles y drones contra la capital ucraniana casi a diario desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.