Lula y Trump acuerdan encuentro en Washington tras llamada diplomática
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva conversó por teléfono con Donald Trump sobre la iniciativa de la Junta de Paz y acordaron un próximo encuentro en Washington, informó la presidencia brasileña.
De acuerdo con un comunicado oficial de Brasilia , Lula propuso que la Junta se limite a la cuestión de Gaza y prevea un asiento para Palestina.
La postura del mandatario brasileño se da luego de que el viernes acusara a Trump de querer convertirse en dueño de una nueva ONU, a partir de la iniciativa presentada en Davos para atender conflictos globales.
El presidente estadounidense invitó a dirigentes de numerosos países a integrar la Junta, entre ellos a Lula, que hasta el momento no respondió.
Durante el diálogo, Lula destacó además la necesidad de reformar la ONU y en particular de ampliar los miembros permanentes del Consejo de Seguridad.
Washington será sede del próximo encuentro presidencial
Ambos presidentes acordaron la realización de una visita del presidente Lula a Washington después del viaje del brasileño a India y Corea del Sur en febrero, en fecha a ser fijada en breve, según la nota brasileña.
Lula afirmó que además mantiene contacto con líderes mundiales como Vladimir Putin, Narendra Modi y Claudia Sheinbaum, con el fin de defender el sistema multilateral
La situación en Venezuela también fue abordada, Lula resaltó la importancia de preservar la paz y la estabilidad de la región, después de que una incursión militar estadounidense depusiera al presidente Nicolás Maduro.
Tras la incursión, Lula había calificado los ataques de Estados Unidos en Venezuela y la captura de Maduro como una “afrenta gravísima” a la soberanía de ese país.
Ambos líderes destacaron tener buena relación reciente, que permitió levantar gran parte de los aranceles de Washington a productos brasileños.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.