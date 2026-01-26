Naufragio de ferry en Filipinas deja al menos 18 muertos y 24 desaparecidos

GENERANDO AUDIO...

Al menos 18 muertos y 24 desaparecidos por naufragio en Filipinas. Foto: AFP

Al menos 18 personas murieron tras el naufragio de un ferry en el sur de Filipinas, donde viajaban más de 350 personas, informaron este lunes autoridades locales. Además, hay 24 desaparecidos.

El accidente ocurrió frente a las costas de la provincia de Basilan, cuando la embarcación “M/V Trisha Kerstin 3” volcó durante su trayecto. De acuerdo con la Guardia Costera filipina, hasta el momento 317 personas han sido rescatadas, mientras continúan las labores de búsqueda.

El oficial de la Guardia Costera en el suroeste de Mindanao, Romel Dua, confirmó la cifra de fallecidos y señaló que los operativos de rescate siguen activos ante la posibilidad de personas desaparecidas.

La embarcación transportaba 332 pasajeros y 27 tripulantes. Había zarpado desde Zamboanga, en la isla de Mindanao, y tenía como destino el municipio de Joló, en la isla del mismo nombre, ubicada en el sur del país.

Las autoridades indicaron que el ferry no iba sobrecargado y que el mar se encontraba en condiciones aceptables al momento del accidente, por lo que se abrió una investigación oficial para determinar las causas del naufragio.

Continúan labores de búsqueda en la zona

La Guardia Costera mantiene desplegados equipos marítimos y aéreos en la zona del siniestro para localizar a posibles sobrevivientes. Hasta ahora, no se ha actualizado el número oficial de personas desaparecidas, el cual se mantiene en 24.

Las autoridades en Filipinas reiteraron el llamado a mantener medidas de seguridad estrictas en el transporte marítimo mientras avanzan las investigaciones.

