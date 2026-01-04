Ecuador anuncia el cierre de su frontera a venezolanos “vinculados con el régimen de Nicolás Maduro”

Tras la detención de Nicolás Maduro, Ecuador restringirá la entrada a su país de ciudadanos venezolanos relacionados con el régimen, anunció el gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movildiad Humana.

Asimismo, en su comunicado la dependencia aseguró que “no permitirá el uso abusivo ni indebido de las figuras internacionales de asilo y refugio”, mientras que la medida también tiene como objetivo salvaguardar la seguridad del país.

¿A quiénes afecta esta medida?

Las restricciones migratorias se aplicarán de manera específica a diversos perfiles asociados a la estructura política y económica de Venezuela:

  • Funcionarios públicos: Personas que desempeñen cargos dentro de la administración del régimen.
  • Fuerzas Armadas y de Seguridad: Miembros activos o vinculados a los cuerpos militares y policiales.
  • Empresarios: Individuos con nexos comerciales o financieros con el gobierno de Maduro.
  • Otros asociados: Cualquier persona identificada como vinculada directamente a dicho régimen.

Sin mayores detalles, el Estado ecuatoriano enfatizó que no permitirá el uso abusivo ni indebido de las figuras internacionales de asilo y refugio. Las autoridades recalcaron que estos mecanismos deben regirse estrictamente por los principios y procedimientos establecidos en la normativa nacional e internacional vigente.

Toda vez que, por la mañana, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa aplaudió la detención de Nicolás Maduro y aseguró que “A todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente.

“A @MariaCorinaYA @EdmundoGU y al pueblo venezolano: es momento de recuperar su país. Tienen un aliado en Ecuador”.

