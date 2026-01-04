Entre incertidumbre y desinformación, venezolanos tras la detención de Nicolás Maduro por Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Represión e incertidumbre impiden festejos y protestas en Venezuela. Foto: Reuters

Venezuela atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia contemporánea tras confirmarse una operación quirúrgica de extracción contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. Aunque el evento era esperado por diversos sectores desde septiembre, la salida del mandatario no ha significado el fin del sistema chavista, el cual mantiene un férreo control sobre la población.

A pesar de la noticia, las calles venezolanas no han registrado manifestaciones masivas. La razón principal es que el “muro del poder sigue en pie”, repartido entre las figuras que controlan el aparato del Estado, reporta Luis Carlos Díaz desde el país sudamericano.

El reparto del poder: ¿Quién controla Venezuela?

La ausencia de Maduro ha dejado el control del país en manos de un círculo cercano que mantiene la estructura institucional y represiva.

Agregó que el aparato represivo continúa ahora bajo el mando de la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el ministro del interior Diosdado Cabello, quienes aseguran la continuidad de la persecución política.

Asimismo, el general Vladimir Padrino López mantiene el control de los militares, y Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, sostiene la estructura política y económica del chavismo.

La población se mantiene en resguardo ante el temor de represalias, ejecuciones o desapariciones forzadas por parte de estas figuras, mientras persiste la duda sobre quién dentro del mismo régimen pudo haber facilitado la extracción de Maduro.

Censura absoluta y bloqueo informativo

La realidad que se vive en el exterior a través de medios internacionales es desconocida para gran parte de los venezolanos debido a una censura sistemática:

Medios tradicionales : radio y televisión operan bajo estricta supervisión oficial, sin autonomía para cubrir los eventos actuales. No existe prensa escrita desde 2017.

: radio y televisión operan bajo estricta supervisión oficial, sin autonomía para cubrir los eventos actuales. No existe prensa escrita desde 2017. Internet: Plataformas clave como X (antes Twitter) y múltiples portales de noticias permanecen bloqueados.

Ante ello, la ciudadanía depende casi exclusivamente de redes como WhatsApp y cadenas de familiares para informarse, lo que genera un ritmo de respuesta social distinto al de otros procesos históricos.

Derechos Humanos y el papel de la oposición

Sin embargo, la situación humanitaria sigue siendo alarmante. Actualmente, se estima que en Venezuela permanecen alrededor de mil personas encarceladas, incluyendo 100 extranjeros, con 180 casos de desaparición forzada y más de 150 mujeres en calidad de rehenes del sistema.

Por su parte, los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González han emitido pronunciamientos escritos para balancear la jornada, aunque aún se esperan mensajes de voz o videos oficiales. Mientras tanto, el chavismo busca negar la realidad o exigir el retorno de Maduro, quien enfrenta cargos por narcotráfico en Estados Unidos.

