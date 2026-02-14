Zelenski plantea elecciones en Ucrania solo si hay un alto al fuego de dos meses

GENERANDO AUDIO...

Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: AFP.

En el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que su país celebrará elecciones en Ucrania si se establece un alto el fuego de dos meses, en respuesta a las peticiones de votación planteadas por Estados Unidos. El mandatario señaló que está dispuesto a modificar la legislación nacional si así lo solicita el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para facilitar el proceso.

Durante su participación en el foro internacional, Zelenski respondió a cuestionamientos sobre la presión de Estados Unidos para convocar elecciones. “Estoy dispuesto a demostrar que estamos preparados”, declaró. Como condición, planteó que primero debe alcanzarse un alto el fuego por un periodo de dos meses y, posteriormente, se organizarían los comicios.

Elecciones en Ucrania y condición de alto el fuego

El presidente ucraniano indicó que la celebración de elecciones está sujeta a una tregua temporal en el conflicto. “Si hay dos meses de alto el fuego, iremos a elecciones”, afirmó ante los asistentes a la Conferencia de Seguridad de Múnich.

Zelenski también hizo referencia a comparaciones realizadas en Estados Unidos sobre la celebración de elecciones durante la Guerra Civil bajo el mandato de Abraham Lincoln. El mandatario cuestionó esa analogía al señalar que Ucrania enfrenta ataques con misiles y operaciones militares que incluyen el uso de misiles balísticos.

“¿Cómo se puede comparar? Nuestra gente está sufriendo ataques con misiles. No es simplemente una guerra terrestre. Nos atacan con misiles balísticos. Dadnos un alto el fuego”, expresó.

Cambios a la legislación y postura de Estados Unidos

Zelenski sostuvo que, si el presidente estadounidense desea que se celebren elecciones, Ucrania está dispuesta a cambiar su legislación para permitirlo. La declaración se produjo en respuesta a la presión política procedente de Washington en torno al proceso electoral en medio del conflicto.

En tono de broma, el mandatario añadió que Ucrania también podría ofrecer a Rusia un alto el fuego si ese país convoca elecciones. La afirmación generó reacciones entre los asistentes al evento.

Ucrania, la OTAN y negociaciones de paz

En su intervención, Zelenski reiteró que Ucrania busca detener la guerra y señaló que, una vez finalizado el conflicto, el país podría incorporarse a la OTAN. Indicó que el ejército ucraniano es uno de los más fuertes de Europa y que excluirlo de la alianza no sería una decisión adecuada.

“Al menos dejad que sea vuestra decisión, no la decisión de (Vladimir) Putin”, declaró en referencia al presidente de Rusia y a las negociaciones de paz en curso.

El mandatario subrayó que Ucrania está haciendo esfuerzos para poner fin al conflicto y reiteró la necesidad de una tregua como paso previo a cualquier proceso electoral.