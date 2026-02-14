Activan alerta en costas de Perú ante eventual llegada de “El Niño Costero”.

GENERANDO AUDIO...

El fenómeno durará de marzo a noviembre. Foto: AFP.

Autoridades climáticas activaron un estado de alerta en Perú para prevenir riesgos en las costas frente a la eventual llegada del fenómeno natural de “El Niño Costero”.

La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) pronosticó que “el desarrollo de El Niño Costero empezaría a partir de marzo y persistiría hasta noviembre”.

Por ello, la autoridad prevé que en los primeros meses “predominen condiciones cálidas de magnitud débil”. Sin embargo, estas alcanzarían “una magnitud moderada desde julio, en el invierno austral, indicó AFP.

De igual forma, se pronostican “lluvias de moderada a fuerte intensidad y temperaturas del aire por encima de los rangos normales en la costa norte”, que suelen superar los 30° centígrados.

La Comisión Multisectorial activó un estado de alerta en las costas de Perú como medida preventiva por “El Niño Costero”.

¿En qué consiste la declaratoria de alerta?

Según AFP, el estado de alerta en Perú permitirá aumentar la vigilancia ante posibles desastres naturales causados por “El Niño Costero”.

La Comisión Interinstitucional recomendará al gobierno peruano “adoptar medidas orientadas a la reducción del riesgo de desastres, así como acciones de preparación para la respuesta ante peligros inminentes.”

El fenómeno de “El Niño Costero” suele ir acompañado por aludes, desbordes fluviales, lluvias fuertes en las costas. También por sequías y un incremento de la temperatura, debido al sobrecalentamiento de las aguas del Pacífico.

“El Niño Costero” es una versión limitada del fenómeno global, conocido como “El Niño”. También está relacionado al calentamiento de aguas en el Pacífico.

Dicho fenómeno golpeó a Perú durante el 2023, dejando un saldo de al menos 99 personas muertas por inundaciones y desbordes provocados por lluvias en varias regiones, según informó en ese momento el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

