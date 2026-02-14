Crisis en Cuba podría afectar turismo vinculado a Yucatán

GENERANDO AUDIO...

La isla de Cuba atraviesa una crisis energética marcada por apagones y desabasto de combustible, una situación que podría afectar al turismo, su principal motor económico. En los últimos meses, autoridades cubanas han emitido avisos sobre limitaciones operativas ante la falta de suministro.

El impacto no pasa desapercibido en Yucatán, donde existen vuelos directos entre Mérida y La Habana. Hasta ahora, las rutas operadas por Viva y Magnicharters no han reportado cancelaciones, ya que las aeronaves despegan con carga completa desde territorio mexicano.

Apagones y desabasto de combustible golpean turismo en Cuba

Viajeros que regresan de la isla describen un panorama complicado. Señalan escasez de alimentos, fallas en servicios básicos y cortes constantes de energía.

En entrevistas realizadas en Mérida, turistas mencionaron que los apagones son frecuentes y que la falta de combustible ha complicado la operación diaria en varias ciudades.

Autoridades cubanas emitieron un Aviso a Misiones Aéreas (NOTAM) para alertar sobre el desabasto, lo que encendió señales de atención en aerolíneas internacionales.

Turismo, el sector en riesgo

Expertos advierten que el turismo en Cuba depende directamente del suministro energético. Hoteles, transporte y servicios recreativos requieren combustible constante para operar.

La falta de petróleo ocurre en medio de ajustes en el suministro energético proveniente de México, lo que podría impactar la estabilidad económica de la isla.

Aunque la zona céntrica de La Habana mantiene actividad turística, visitantes señalan que fuera de esas áreas existen mayores carencias.

Conexión con Yucatán se mantiene estable

En el caso de Mérida, los vuelos continúan operando con normalidad debido a la corta distancia entre ambos destinos.

Sin embargo, el panorama energético mantiene en alerta a uno de los destinos más emblemáticos del Caribe, mientras el gobierno cubano busca estabilizar el suministro de combustible.

