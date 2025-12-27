GENERANDO AUDIO...

Foto:Getty / Ilustrativa

Autoridades confirmaron la identidad de la turista mexicana muerta en Colombia, se trata de Ana Carolina Herrera Torres, de 26 años, quien fue localizada sin vida dentro de un jacuzzi en un inmueble del municipio de El Carmen de Viboral.

¿Quién era Ana Carolina Herrera Torres?

Ana Carolina Herrera Torres, originaria de Cancún, Quintana Roo, se desempeñaba como agente telefónica bilingüe en el área de ventas. La joven se encontraba en Colombia para celebrar Navidad y el aniversario de su relación con su esposo.

Hallazgo en el jacuzzi

La pareja se hospedaba en un apartamento ubicado en el centro de El Carmen de Viboral. De acuerdo con Juan Eduardo de la Cavada, esposo de Ana Carolina, al acudir al baño y regresar la encontró inconsciente dentro del jacuzzi del inmueble. Él intentó realizar maniobras de reanimación, sin obtener respuesta, por lo que solicitó apoyo de la policía local y del Cuerpo de Bomberos.

Investigación y hallazgo de sustancias

El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante encargado de la Policía Antioquia, señaló que el cuerpo de la joven no presentaba señales visibles de violencia, durante la inspección del lugar, autoridades informaron sobre el hallazgo de sustancias ilícitas dentro del cuarto.

