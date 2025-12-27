Terremoto de magnitud 6.7 sacude el sureste de Taiwán

GENERANDO AUDIO...

Sismo se produjo en el sureste, se sintió en varias zonas. Foto: AFP/Ilustrativa

Un terremoto de magnitud 6.7 sacudió el sureste de Taiwán la tarde del miércoles, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas ni daños graves, de acuerdo con autoridades locales y reportes internacionales.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informó que el sismo ocurrió a las 17:47 horas locales, con un epicentro en el condado de Taitung y a una profundidad de 10 kilómetros, lo que provocó que el movimiento fuera percibido con fuerza en varias regiones de la isla.

El sismo se sintió en Taipéi y otras zonas

Aunque el epicentro se localizó en el sureste, reportes locales indican que el movimiento telúrico se percibió en la capital, Taipéi, donde algunos edificios se sacudieron durante varios segundos.

En Taitung, canales de televisión locales difundieron imágenes de productos cayendo de los estantes en supermercados, sin que se reportaran daños estructurales mayores.

Autoridades meteorológicas indicaron que no se emitió alerta de tsunami, pese a la magnitud del sismo. Tampoco se reportaron afectaciones en redes de transporte, de acuerdo con la Agencia Nacional de Bomberos de Taiwán.

En las redes sociales circulan videos que muestra el alcance que tuvieron los movimientos para las personas, algunos evacuaron, mientras otros se quedaron en sus departamentos mientras pasaba el terremoto.

En tanto, en Okinawa, Japón, se registraron temblores perceptibles, por lo que las autoridades pidieron a la población mantenerse atenta ante posibles réplicas.

Una zona con alta actividad sísmica

Taiwán se ubica en el borde de dos placas tectónicas, dentro del llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del mundo, según el USGS.

Las autoridades locales mantienen monitoreo permanente ante la posibilidad de réplicas, mientras continúan las evaluaciones en las zonas cercanas al epicentro.

