Tormenta deja 2 muertos en Suecia y más de 160 mil hogares sin electricidad en países nórdicos

Foto: AFP

Dos personas murieron este sábado en Suecia, informaron las autoridades, mientras una tormenta que dejó a miles de personas sin electricidad azota Noruega, Suecia y Finlandia.

El Instituto Meteorológico e Hidrológico de Suecia emitió alertas por fuertes vientos en amplias zonas de la mitad norte del país, a medida que la tormenta Johannes impactaba el territorio.

Se reportó una víctima mortal cerca de la estación de esquí de Kungsberget, en el centro de Suecia. “Debido a la tormenta, un árbol cayó sobre un hombre”, dijo a AFP Mats Lann, de la policía de Gävleborg, añadiendo que la víctima fue trasladada al hospital, pero murió a causa de sus heridas.

Más al norte, el proveedor regional de electricidad Hemab declaró que uno de sus empleados también había fallecido en un accidente “sobre el terreno”. Según la cadena de televisión SVT, también fue a causa de un árbol arrancado por la tormenta.

Según la radiodifusora pública finlandesa Yle, más de 120 mil hogares en Finlandia se quedaron sin electricidad, siendo la parte occidental del país la más afectada. La agencia de noticias sueca TT informó de que más de 40 mil hogares suecos también se quedaron sin electricidad.

El tráfico en el aeropuerto de Kittilä, en el norte de Finlandia, tuvo que ser suspendido después de que un avión de pasajeros y una aeronave más pequeña se salieran de pista debido a los fuertes vientos, informaron medios finlandeses, aunque no se registraron heridos.

