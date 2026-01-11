GENERANDO AUDIO...

Policía en custodia muere en Venezuela. AFP

Un policía acusado de traición a la patria en Venezuela murió mientras permanecía bajo custodia del Estado, de acuerdo con denuncias de la oposición y organizaciones de derechos humanos. El deceso ocurrió el sábado 10 de enero de 2026, días después de que autoridades venezolanas anunciaran la liberación de un “número importante” de detenidos, incluidos presos políticos y extranjeros.

El fallecimiento fue reportado por el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), que señaló que la muerte ocurrió 62 horas después del anuncio oficial de excarcelaciones realizado por el gobierno. Hasta el momento, no existe información oficial sobre las causas ni las circunstancias en las que ocurrió el deceso, ni sobre la atención médica que habría recibido el detenido.

Identidad del policía fallecido y motivos de detención

La persona fallecida fue identificada como Edison José Torres Fernández, de 52 años de edad, quien se desempeñaba como funcionario de la Policía del estado Portuguesa, entidad ubicada a unos 400 kilómetros de Caracas. De acuerdo con el CLIPP, Torres Fernández contaba con más de 20 años de servicio dentro de la corporación policial.

Según la misma organización, al policía se le detuvo el 9 de diciembre de 2025, luego de compartir mensajes críticos contra el régimen y el gobernador del estado Portuguesa. Tras su arresto, se le imputaron los delitos de:

Traición a la patria

Asociación para delinquir

Desde su detención y hasta el anuncio de su muerte, no se difundió información oficial sobre su estado de salud ni sobre las condiciones en las que permanecía recluido.

Falta de información oficial sobre su muerte

El CLIPP denunció que, hasta ahora, no existe información oficial sobre las causas del fallecimiento, lo que, a su juicio, compromete la responsabilidad del Estado venezolano. La organización señaló que la ausencia de datos sobre la atención médica y las condiciones de custodia genera preocupación sobre la integridad física de las personas privadas de la libertad por motivos políticos.

Otras organizaciones venezolanas de derechos humanos también confirmaron públicamente la muerte del policía mientras se encontraba bajo custodia estatal.

Contexto de excarcelaciones anunciadas en Venezuela

El fallecimiento ocurrió en un contexto marcado por el anuncio oficial de excarcelaciones de detenidos en Venezuela. El jueves previo, las autoridades informaron sobre la liberación de un “número importante” de personas detenidas, incluidos extranjeros.

No obstante, familiares y defensores de derechos humanos han señalado que, desde ese anuncio, solo una veintena de presos políticos ha sido liberada. El gobierno interino de Delcy Rodríguez ha defendido la medida como un gesto de “convivencia pacífica”.

En contraste, la Casa Blanca ha sostenido que estas liberaciones forman parte de la influencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el contexto de los recientes acontecimientos en Venezuela, tras la operación militar que derivó en la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro.

Reacciones de la oposición y cifras de presos políticos

El partido opositor Primero Justicia, al que pertenece el dirigente encarcelado Juan Pablo Guanipa, confirmó el fallecimiento del policía. Finalmente exigió la libertad inmediata, plena e incondicional de todos los presos políticos, tanto civiles como militares.

De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, desde 2014 han muerto 18 presos políticos bajo custodia del Estado venezolano. En tanto, la ONG Foro Penal reporta que actualmente hay más de 800 presos políticos en Venezuela.