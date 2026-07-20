Lluvias intensas e inundaciones en India dejan al menos 25 muertos

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Al menos 25 muertos en India por inundaciones. Foto: Getty

Las inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las intensas lluvias dejaron al menos 25 personas muertas en distintas regiones de India, principalmente en Cachemira y el estado de Nagaland, mientras continúan las labores de rescate y las autoridades mantienen alertas por más precipitaciones.

De acuerdo con autoridades locales, los mayores daños se concentran en el noroeste y noreste del país, donde viviendas colapsaron, comunidades quedaron inundadas y varias personas permanecen desaparecidas tras los derrumbes ocasionados por las lluvias.

Lluvias e inundaciones provocan muertes y desaparecidos en India

En la región de Cachemira administrada por India, las autoridades reportaron 10 personas fallecidas. Entre las víctimas está Nazia Kousar, de 28 años, quien murió tras el colapso de su vivienda en la localidad de Noonabandi, mientras que su esposo y sus tres hijos fueron rescatados con vida y trasladados a un hospital.

🇮🇳#INDIA

🚨🌊Un torrente furioso ha azotado una terminal de autobuses en Rajouri Jammu y Cachemira Las intensas lluvias nocturnas provocaron inundaciones repentinas que convirtieron el lugar en un río turbulento arrastrando varios vehículos y causando cuantiosos daños materiales pic.twitter.com/fF7DAWfE0C — FILIPINA NEWS 507 (@agrimensuraferg) July 19, 2026

Además, seis integrantes de una familia permanecen desaparecidos luego de que un deslizamiento sepultara su casa. También se reportó la desaparición de una niña arrastrada por la corriente y el hallazgo del cuerpo de una mujer cerca del puente de Dhundak Lathoong.

Las lluvias provocaron daños en distintas comunidades y obligaron a cientos de familias a abandonar sus viviendas debido al aumento del nivel de los ríos.

Nagaland reporta ocho muertos y continúa la alerta meteorológica

En el estado de Nagaland, las autoridades informaron que ocho personas murieron y otras 12 resultaron heridas por derrumbes registrados en el distrito de Mon.

More reports are emerging from various parts of the district, including Tizit, Namsa, Lapa Lampong, Naginimora and Wakching. I urge the public to remain alert and vigilant. Stay safe!@StateDisaster @MyGovNagaland @dipr_nagaland @dcmon_ngl https://t.co/XbbZ9wc4ze pic.twitter.com/jbaSPIVl6c — S. Phangnon Konyak (@SPhangnon) July 19, 2026

Equipos de la Fuerza Estatal de Respuesta a Desastres, la Fuerza Nacional de Respuesta a los Desastres, la Policía y voluntarios mantienen las labores para localizar a personas atrapadas entre los escombros.

El Departamento Meteorológico de India advirtió que las lluvias continuarán durante los próximos días en varios estados del noreste, entre ellos Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram y Tripura, por lo que mantiene activos los avisos preventivos.

Por ahora, las autoridades continúan con la evaluación de daños y los operativos de rescate en las zonas más afectadas.

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