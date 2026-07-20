Europa enfrenta un mes marcado por las altas temperaturas y los incendios forestales
Europa vive un julio marcado por una intensa ola de incendios forestales que ha obligado a realizar evacuaciones masivas, desplegar miles de elementos de emergencia y mantener alertas en varios países debido a las altas temperaturas, la sequía y los fuertes vientos.
En España, uno de los incendios más graves se registró en la provincia de Ávila, donde las llamas consumieron miles de hectáreas y provocaron el desalojo de comunidades cercanas. También se reportaron siniestros importantes en Castilla y León, Extremadura y Galicia, mientras brigadistas y medios aéreos continúan trabajando para contener los distintos frentes.
🚨 ÚLTIMA HORA: El presidente de España, Pedro Sánchez, culpa a Israel por los incendios masivos —entre los más grandes que ha conocido España— que han devastado más de 250.000 hectáreas de bosques.— Isaac (@isaacrrr7) July 19, 2026
(Sátira) pic.twitter.com/wVad5vPIZc
Mientras que en Grecia, los incendios volvieron a afectar regiones cercanas a Atenas y varias islas. Las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas en zonas residenciales y turísticas, además de movilizar un amplio operativo de bomberos y apoyo internacional para evitar que el fuego alcanzara áreas habitadas.
Portugal también enfrenta una complicada temporada de incendios. Las altas temperaturas y las condiciones secas favorecieron la propagación de múltiples focos en diferentes regiones del país, obligando a reforzar los trabajos de combate con cientos de elementos y aeronaves especializadas.
En Francia, varios incendios forestales se desarrollaron en el sur del país, donde las autoridades implementaron cierres de carreteras y evacuaciones preventivas para proteger a la población ante el avance de las llamas.
Mientras tanto, Italia registró incendios en distintas zonas del sur y en las islas de Sicilia y Cerdeña, donde las condiciones climáticas extremas complicaron las labores de control y protección de comunidades cercanas.
Las autoridades europeas han advertido que la combinación de temperaturas extremas, baja humedad y fuertes rachas de viento mantiene un elevado riesgo de nuevos incendios durante el verano, por lo que exhortan a la población a extremar precauciones y evitar actividades que puedan generar fuego en áreas forestales.
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