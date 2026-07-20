Europa enfrenta un mes marcado por las altas temperaturas y los incendios forestales

| 20:38 | Agencias | Reuters
Europa enfrenta un mes marcado por las altas temperaturas y los incendios forestales
Foto: Reuters

Europa vive un julio marcado por una intensa ola de incendios forestales que ha obligado a realizar evacuaciones masivas, desplegar miles de elementos de emergencia y mantener alertas en varios países debido a las altas temperaturas, la sequía y los fuertes vientos.

En España, uno de los incendios más graves se registró en la provincia de Ávila, donde las llamas consumieron miles de hectáreas y provocaron el desalojo de comunidades cercanas. También se reportaron siniestros importantes en Castilla y León, Extremadura y Galicia, mientras brigadistas y medios aéreos continúan trabajando para contener los distintos frentes.

Mientras que en Grecia, los incendios volvieron a afectar regiones cercanas a Atenas y varias islas. Las autoridades ordenaron evacuaciones preventivas en zonas residenciales y turísticas, además de movilizar un amplio operativo de bomberos y apoyo internacional para evitar que el fuego alcanzara áreas habitadas.

Portugal también enfrenta una complicada temporada de incendios. Las altas temperaturas y las condiciones secas favorecieron la propagación de múltiples focos en diferentes regiones del país, obligando a reforzar los trabajos de combate con cientos de elementos y aeronaves especializadas.

En Francia, varios incendios forestales se desarrollaron en el sur del país, donde las autoridades implementaron cierres de carreteras y evacuaciones preventivas para proteger a la población ante el avance de las llamas.

Mientras tanto, Italia registró incendios en distintas zonas del sur y en las islas de Sicilia y Cerdeña, donde las condiciones climáticas extremas complicaron las labores de control y protección de comunidades cercanas.

Las autoridades europeas han advertido que la combinación de temperaturas extremas, baja humedad y fuertes rachas de viento mantiene un elevado riesgo de nuevos incendios durante el verano, por lo que exhortan a la población a extremar precauciones y evitar actividades que puedan generar fuego en áreas forestales.

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