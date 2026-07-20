Muere adolescente de 13 años en Ciudad Rodrigo, España, durante festejos por el Mundial

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Adolescente de 13 años fallece en Ciudad Rodrigo en festejos por Mundial. Foto: AFP

La celebración por el título de España en el Mundial 2026 terminó en tragedia en Ciudad Rodrigo, provincia de Salamanca. Ahí, un adolescente de 13 años murió y varias personas resultaron heridas tras el colapso de una fuente durante los festejos por la victoria de La Roja sobre Argentina.

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo confirmó el fallecimiento mediante un mensaje en redes sociales, en el que lamentó el accidente. Además, expresaron sus condolencias a la familia del menor y desearon una pronta recuperación a las personas lesionadas.

Colapsa fuente durante festejos por el Mundial de España

De acuerdo con la información difundida por las autoridades y medios españoles, el accidente ocurrió cuando varias personas subieron a una fuente ubicada en Ciudad Rodrigo, la cual colapsó presuntamente por el peso acumulado.

El ayuntamiento señaló que “lo que tenía que haber sido una celebración por la victoria en el Mundial de Fútbol de la Selección Española se ha convertido en una tragedia”, al confirmar la muerte del menor de 13 años.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado el número de personas heridas ni el estado de salud de los lesionados.

España celebra su segundo Mundial entre festejos y luto

La victoria de España sobre Argentina, que significó el segundo título mundial en la historia de La Roja, provocó celebraciones masivas en distintas ciudades del país.

Miles de aficionados salieron a las calles con banderas, bocinas, fuegos artificiales y cánticos para festejar el campeonato. Asimismo, este lunes está previsto el recorrido de la selección española por las calles de Madrid, con una ceremonia que concluirá en la Plaza de Cibeles.

No obstante, tras la tragedia en Ciudad Rodrigo, las autoridades locales mantienen la atención a los heridos y continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del colapso de la fuente.

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