Nasry Asfura gana elecciones de Honduras tras semanas de conteo de votos

Foto: Reuters

El empresario conservador Nasry Asfura fue proclamado oficialmente como nuevo presidente de Honduras, tres semanas después de unas elecciones marcadas por un resultado estrecho, denuncias de fraude y un proceso de escrutinio prolongado.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró electo a Nasry Juan Asfura Zablah, quien era apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, como presidente constitucional para un periodo de cuatro años, de acuerdo con la resolución aprobada por el pleno del organismo electoral.

“(El pleno del Consejo Nacional Electoral) declara electo como presidente constitucional de la República de Honduras por el período de cuatro años… al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah”, señala la resolución del organismo.

Según el cómputo final, Asfura obtuvo el 40.1% de los votos, mientras que su principal contendiente, el presentador de televisión Salvador Nasralla, alcanzó el 39.53%. En tercer lugar, quedó Rixi Moncada, candidata del partido oficialista y cercana a la presidenta Xiomara Castro, con 19.19% de la votación.

La diferencia entre el primer y segundo lugar fue menor a un punto porcentual, lo que llevó a Nasralla y a otros actores políticos a exigir un recuento amplio por presuntas irregularidades.

Las elecciones del pasado 30 de noviembre, celebradas en una sola vuelta, estuvieron acompañadas de fallos informáticos, interrupciones en el conteo preliminar y un escrutinio especial de actas con inconsistencias, proceso que se vio retrasado por reclamos de los partidos participantes.

Nasralla, del Partido Liberal, y Moncada denunciaron fraude electoral. Sin embargo, la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) descartó la existencia de “indicios” de fraude, aunque sí señaló deficiencias técnicas y falta de pericia en el proceso.

Por su parte, observadores de la Unión Europea afirmaron que el escrutinio especial se llevó a cabo de “forma transparente”.

Asfura, de 67 años e hijo de inmigrantes palestinos, logró la presidencia en su segundo intento, esta vez con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante la campaña, Trump amenazó con recortar la ayuda económica a Honduras si no ganaba su candidato, lo que llevó a la presidenta Xiomara Castro a acusar injerencia electoral.

EE. UU. felicita a Asfura por triunfo en Honduras

El gobierno de Estados Unidos felicitó a Nasry Asfura por su elección como presidente de Honduras, y aseguró que el conservador, respaldado por el presidente Donald Trump, ayudará a frenar la migración irregular.

“Esperamos trabajar con la próxima administración para avanzar en la cooperación en seguridad bilateral y regional, detener la inmigración ilegal hacia Estados Unidos y fortalecer los lazos económicos entre los dos países”, dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

