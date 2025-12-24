Sismo de 6.1 sacude Taiwán en plena Nochebuena; así se vivió

GENERANDO AUDIO...

Un sismo de 6.1 sacudió Taiwán. Foto: Getty

Un sismo de magnitud 6.1 sacudió Taiwán este 24 de diciembre, informó la administración meteorológica de la isla. El movimiento telúrico se registró durante las primeras horas del día y fue percibido en varias regiones del territorio.

Hasta el momento, no se reportaron daños ni víctimas, de acuerdo con autoridades locales.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento exacto en que ocurrió el temblor, con edificios moviéndose, objetos cayendo y personas evacuando.

Las imágenes rápidamente se viralizaron debido a la fuerza del movimiento.

Sismo de 6.1 en Taiwán sorprende a la población

El terremoto tuvo una magnitud de 6.1, según los reportes oficiales. Aunque fue de intensidad considerable, las autoridades señalaron que no se recibieron alertas inmediatas sobre daños estructurales graves ni afectaciones mayores en servicios básicos.

Taiwán se encuentra en una zona de alta actividad sísmica, por lo que sus edificios cuentan con normas estrictas de construcción antisísmica. Esto ha permitido que, en muchos casos, movimientos de esta magnitud no generen consecuencias graves.

Videos del temblor se viralizan en redes sociales

Usuarios compartieron en redes sociales distintos videos donde se aprecia la intensidad del sismo en Taiwán. En las grabaciones se observan lámparas balanceándose, muebles desplazándose y personas saliendo de edificios por precaución.

Hasta ahora, las autoridades continúan con la revisión de posibles afectaciones, mientras mantienen el monitoreo de réplicas en las próximas horas.

Antecedentes de terremotos devastadores en Taiwán

Aunque el sismo de este 24 de diciembre no dejó víctimas, la memoria colectiva en Taiwán recuerda eventos trágicos. En 2016, un terremoto en el sur de la isla dejó más de 100 personas muertas, tras el colapso de varios edificios.

Otro de los episodios más graves ocurrió en 1999, cuando un terremoto de magnitud 7.3 provocó la muerte de más de 2 mil personas. Ese evento marcó un antes y un después en las políticas de prevención y construcción en el país.

