Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil. Foto: AFP

El expresidente Jair Bolsonaro ingresó a un hospital de Brasilia, la capital de Brasil, para someterse a una cirugía, siendo la primera vez que sale de prisión tras su intento de golpe de Estado.

Periodistas de AFP observaron el momento en que un convoy de autos negros, escoltados por motocicletas, entraron al estacionamiento del hospital DF Star durante este miércoles 24 de diciembre. Una fuente del centro médico confirmó a la agencia informativa que Jair Bolsonaro viajaba en el convoy.

Dicho medio de comunicación indicó que el juez de la corte suprema de Brasil, Alexandre de Moraes, autorizó la salida de prisión. Es el mismo juez que procesó al expresidente en septiembre de este 2025.

El convoy tardó solo unos minutos en trasladar a Jair Bolsonaro de prisión al hospital DF Star para su cirugía, debido a la cercanía de ambos espacios.

De acuerdo con AFP, la operación tendrá lugar el 25 de diciembre. Hasta el momento, se desconoce cuánto durará la hospitalización del exmandatario.

Cabe destacar que es la segunda operación del exmandatario en el hospital DF Star. Tuvo una primera intervención quirúrgica en abril de este 2025.

¿De qué operarán al expresidente de Brasil?

AFP indicó que el expresidente de Brasil será intervenido por una hernia inguinal, misma que ha ocasionado una protuberancia en la ingle que se produjo por la salida de un órgano a través del desgarro del músculo abdominal.

Lo anterior forma parte de las secuelas causadas por la puñalada en el abdomen que recibió durante un mitin de su campaña en 2018. Por eso, requirió varias cirugías mayores.

Además,en septiembre de este 2025, el doctor Claudio Birolini dio a conocer a periodistas que Jair Bolsonaro tenía un cáncer de piel de riesgo intermedio.

Disposiciones de seguridad para la cirugía de Jair Bosonaro

AFP indicó que el juez Alexandre de Moraes ordenó varias disposiciones de seguridad en el hospital. Destaca que la policía deberá vigilar las 24 horas del día, con al menos dos agentes en la entrada de la habitación.

El exmandatario tampoco podrá usar computadoras, celulares u otros dispositivos electrónicos. Sólo podrá acompañarlo su esposa, Michelle Bolsonaro. Otras visitas podrán acudir previa autorización judicial.

Jair bolsonaro se someterá a cirugía después de que el juez Alexandre de Moraes rechazó la solicitud para que cumpliera su pena en arresto domiciliario, el pasado 19 de diciembre.

En septiembre de este 2025, el exmandatario de Brasil recibió una condena de 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado para mantenerse en el poder tras perder en las urnas contra el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, en octubre de 2022.

