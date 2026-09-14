Al menos un muerto y 25 desaparecidos en naufragio de migrantes en Grecia

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Naufragio en Grecia deja un muerto y 25 desaparecidos. Foto ilustrativa: AFP

Una persona murió y otras 25 están desaparecidas tras el naufragio de una embarcación con migrantes frente a la isla de Gaudos, Grecia, cerca de Creta, informó este lunes un representante de la Guardia Costera griega.

De acuerdo con los primeros reportes, 51 personas fueron rescatadas por dos barcos que se encontraban cerca de la zona: un carguero y un petrolero. Los sobrevivientes señalaron que 77 personas viajaban en la embarcación que naufragó.

Naufragio de migrantes activa operativo de rescate

La Guardia Costera griega mantiene las labores para localizar a las 25 personas desaparecidas tras el naufragio registrado frente a Gaudos, isla ubicada al sur de Creta y cercana a las costas de Libia.

Los primeros datos sobre el número de personas a bordo fueron obtenidos a partir de los testimonios de los sobrevivientes. Hasta el momento, las autoridades han confirmado un fallecido y 51 personas rescatadas.

Creta recibe a miles de migrantes

Después de llegar a las islas, los solicitantes de asilo son trasladados a centros de acogida ubicados en otras islas del mar Egeo o en la Grecia continental. Creta cuenta actualmente con una estructura provisional para alojar a quienes solicitan protección internacional. Por ello, el Ministerio de Migraciones y Asilo ha anunciado la creación de un nuevo centro de acogida en la isla.

Pese a la importancia de esta ruta migratoria, las llegadas han disminuido durante el último año. Datos del Ministerio de Migraciones y Asilo, citados por la agencia griega ANA, señalan que entre agosto de 2025 y agosto de 2026 se registraron 41 mil 998 llegadas. La cifra representa una reducción frente a las 61 mil 112 llegadas contabilizadas entre agosto de 2024 y agosto de 2025, es decir, casi 20 mil llegadas menos.

Por ahora, las autoridades griegas continúan con las labores de búsqueda para determinar el paradero de las personas que permanecen desaparecidas tras el naufragio.

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