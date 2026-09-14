Líderes de la UE se reúnen en Finlandia para reforzar su presencia en el Ártico

GENERANDO AUDIO...

UE se reúne en Finlandia. Foto: AFP

Gobernantes de la Unión Europea (UE) se reúnen este lunes en Rovaniemi, Finlandia, para analizar cómo fortalecer la presencia del bloque en el Ártico, una región que ha ganado importancia geopolítica y económica ante el aumento de las tensiones internacionales.

La Cumbre Europea del Ártico ocurre en un contexto marcado por el interés de Estados Unidos, Rusia y China en la zona. Uno de los principales focos de tensión ha sido Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, planteara que su país necesita controlarla por motivos de seguridad.

UE busca fortalecer su presencia en el Ártico

A la reunión acudirán el canciller alemán Friedrich Merz, la primera ministra danesa Mette Frederiksen, la jefa diplomática de la UE, Kaja Kallas, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Tuomas Tikkanen, asesor de Asuntos Europeos del primer ministro finlandés, Petteri Orpo, explicó que el objetivo es fortalecer el enfoque estratégico común de la UE en el Ártico, ante el creciente peso económico y geopolítico de la región.

La Comisión Europea tiene previsto presentar en las próximas semanas una nueva estrategia para el Ártico, que establecerá las líneas de actuación del bloque durante los próximos años.

Rusia, China y Estados Unidos aumentan actividad

El interés internacional en el Ártico también está relacionado con sus recursos naturales y las nuevas rutas marítimas que surgen con el derretimiento del hielo.

Expertos señalan que la región se calienta casi cuatro veces más rápido que el promedio mundial. Este cambio tiene consecuencias para el medio ambiente y las poblaciones locales.

Por ejemplo, en agosto, China y Corea del Sur enviaron buques portacontenedores por la Ruta Marítima del Norte, en aguas territoriales rusas. Según lo informado, fue para evaluar su viabilidad comercial ante los periodos cada vez más largos sin hielo.

Groenlandia aumenta tensión entre aliados

La situación de Groenlandia también ha generado preocupación entre los países europeos. Aunque Trump llegó a plantear la posibilidad de controlar la isla, posteriormente descartó anexarla por la fuerza.

El 7 de septiembre, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció un paquete de 200 millones de euros para Groenlandia y aseguró que la UE estará más presente en la isla y en el Ártico.

La cumbre no contempla decisiones formales, pero los líderes prevén presentar una declaración conjunta sobre seguridad, economía y presencia europea en la región.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.