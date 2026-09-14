Desaparece avioneta en Colombia a los 14 minutos de despegar rumbo a Bogotá

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Foto: AFP | Archivo

Una avioneta con cinco personas a bordo desapareció este domingo en una zona montañosa de Colombia, informó la autoridad investigadora de accidentes aéreos.

El vuelo de la Patrulla Aérea Civil Colombiana (PAC), organización privada que brinda salud y servicios humanitarios en zonas remotas del país, partió de la localidad selvática de Condoto hacia Bogotá, la capital.

Despegó a las 09:09 hora local, según el rastreador de vuelos Flight Radar, y perdió contacto a los 14 minutos de vuelo.

“Se confirmó la activación de la radiobaliza de emergencia en la zona del Cerro Tatamá”, dice el comunicado de la entidad sobre la desaparición del vuelo con cuatro pasajeros y un piloto.

Las autoridades activaron los protocolos de búsqueda en el terreno de difícil acceso, con desplazamiento de equipos de búsqueda e investigadores.

Los accidentes aéreos en Colombia suelen estar relacionados con problemas técnicos, junto al complejo relieve montañoso y las condiciones climáticas tropicales del país.

La zona montañosa donde la pequeña aeronave tipo Cessna activó la emergencia alcanza los 4 mil 250 metros de altitud.

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