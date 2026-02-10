Nevadas en Japón dejan 46 muertos y más de 550 heridos en casi tres semanas

GENERANDO AUDIO...

46 muertos y 558 heridos por nevadas en Japón. Foto: AFP

Las fuertes nevadas en Japón han provocado la muerte de 46 personas y han herido a otras 558, luego de casi tres semanas consecutivas de tormentas de nieve, informó este martes la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres.

Desde finales de enero, las tormentas invernales han afectado principalmente al norte del país, donde comunidades enteras han quedado sepultadas bajo la nieve. Además, han generado caos en el tráfico y múltiples incidentes, sobre todo en las zonas cercanas a la costa del mar de Japón.

Las autoridades locales y la policía señalaron que varios de los accidentes mortales ocurrieron cuando montículos de nieve cayeron desde los tejados sobre los residentes o cuando las personas resbalaron mientras intentaban retirar la nieve acumulada en sus viviendas.

Tormentas de nieve colapsan el norte de Japón

La situación es especialmente crítica en el norte del archipiélago japonés, donde las nevadas continuas han superado niveles habituales para esta época del año.

En la ciudad de Aomori, una de las más afectadas, los habitantes enfrentan acumulaciones de hasta 1.3 metros de nieve, de acuerdo con datos de la Agencia Meteorológica de Japón.

Las condiciones extremas han dificultado las labores de movilidad y limpieza, mientras los residentes realizan tareas constantes para retirar la nieve de techos y calles, una actividad que ha representado un riesgo directo para la población.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las zonas impactadas, ante la persistencia de clima severo y el aumento de accidentes relacionados con la nieve.

