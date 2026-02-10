Del aire al asfalto: 10 accidentes de aeronaves que ocurrieron en avenidas y carreteras

GENERANDO AUDIO...

Se han documentado accidentes de aeronaves en calles. Foto: AFP

El accidente ocurrido este lunes en Georgia, Estados Unidos, donde una aeronave se estrelló sobre dos autos en una avenida, sin dejar víctimas mortales, volvió a encender la alerta sobre un tipo de evento poco común, pero altamente riesgoso: aviones y avionetas que caen o realizan aterrizajes de emergencia en vías públicas.

Aunque las estadísticas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) señalan que los accidentes aeronáuticos siguen siendo poco frecuentes, en los últimos años se han documentado incidentes similares en autopistas, carreteras y avenidas de distintos países, algunos con consecuencias fatales y amplias movilizaciones de cuerpos de emergencia.

Cuando la emergencia ocurre fuera del aeropuerto

Los accidentes aéreos en vías públicas suelen ocurrir durante fallas mecánicas, pérdidas de potencia o maniobras de emergencia, obligando a los pilotos a descender en zonas no diseñadas para operaciones aéreas, como autopistas y avenidas con tráfico activo.

En marzo de 2024, una avioneta monomotor se estrelló cerca de la carretera I-40 en Nashville, Tennessee, tras reportar una falla de motor. El impacto ocurrió a pocos kilómetros del aeropuerto John C. Tune y dejó cinco personas fallecidas, todas a bordo de la aeronave.

Autopistas convertidas en zonas de impacto

En julio de 2024, una avioneta se estrelló directamente sobre la autopista A58, cerca de Rucphen, en Brabante Septentrional, Países Bajos. La aeronave se incendió tras impactar el asfalto; el piloto murió, mientras que un automóvil resultó involucrado, aunque su conductora salió ilesa.

Ese mismo año, en mayo de 2024, una avioneta Piper PA-28 realizó un aterrizaje de emergencia en la autopista I-985, en Georgia. La nave rozó un vehículo y se estrelló contra un muro de contención, sin que se reportaran víctimas mortales.

Choques en carreteras de alto tránsito

En diciembre de 2024, una pequeña aeronave se partió en dos al estrellarse en una autopista de Texas, causando daños a tres vehículos que circulaban por la vía y dejando cuatro personas heridas, de acuerdo con reportes oficiales.

En Brasil, un avión bimotor Piper PA-42 se estrelló en una zona comercial del centro de Gramado, una ciudad turística con alta afluencia. Aunque el impacto ocurrió en un entorno urbano, afectó infraestructura vial y comercial, dejando 10 personas fallecidas a bordo y 17 heridos en tierra.

Calles urbanas, bajo alerta aérea

El 31 de enero de 2025, un jet de transporte médico se estrelló cerca de un centro comercial en Filadelfia, lo que generó una respuesta masiva de autoridades y cuerpos de emergencia. El accidente cobró la vida de seis personas a bordo y de una persona que se encontraba en su automóvil en el momento del impacto.

En marzo de 2025, una avioneta se estrelló en una zona residencial del municipio de Manheim, Pensilvania, cerca del aeropuerto de Lancaster. El impacto ocurrió alrededor de las 3:18 de la tarde, provocando incendios y una densa columna de humo. Se reportaron múltiples heridos, luego de que restos del avión cayeran entre autos estacionados.

Aterrizajes forzosos que evitaron tragedias mayores

No todos los incidentes han tenido desenlaces fatales. En diciembre de 2025, una avioneta Beechcraft 55 realizó un aterrizaje de emergencia en la Interestatal 95 de Florida, al sur de la Estatal 520. La aeronave cayó sobre un automóvil, pero las tres personas involucradas —dos ocupantes del avión y la conductora— solo sufrieron heridas leves.

Ese mismo mes, una avioneta pequeña se estrelló en una avenida de Manheim, Alemania. Los tres ocupantes resultaron con lesiones leves, sin que se reportaran víctimas mortales en tierra.

Qué dicen las cifras sobre estos accidentes

De acuerdo con la IATA, aunque 2024 y 2025 registraron un aumento en accidentes fatales comerciales respecto a 2023, la tasa general de accidentes sigue siendo baja en relación con el volumen total de vuelos a nivel mundial.

Las cifras son más elevadas en vuelos privados, aunque estos incidentes son más difíciles de documentar, debido a la regulación gubernamental y la falta de reportes públicos detallados.

Las autoridades aeronáuticas coinciden en que el 80 % de los accidentes de aviación ocurren durante los momentos más críticos del vuelo, como el despegue y el aterrizaje, así como en los periodos inmediatamente previos o posteriores.

Entre las causas más frecuentes destacan el error del piloto (53 %), seguido por fallas mecánicas (21 %) y condiciones meteorológicas adversas (11 %).

