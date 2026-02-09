Detienen a opositor venezolano tras su liberación: denuncian secuestro

GENERANDO AUDIO...

Juan Pablo Guanipa es opositor y aliado de Machado. Foto: Reuters

El opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, aliado cercano de María Corina Machado y preso político del régimen de Nicolás Maduro durante casi nueve meses, fue detenido nuevamente horas después de su excarcelación, en un hecho que la oposición y su familia denunciaron como un secuestro perpetrado por hombres fuertemente armados.

Durante el breve periodo en libertad, Guanipa retomó actividades políticas, visitó a familiares de presos políticos, recorrió Caracas en una caravana motorizada y exigió nuevas elecciones. La Fiscalía, sin embargo, argumentó que violó las condiciones de su libertad condicional y solicitó su arresto domiciliario.

María Corina Machado denuncia “secuestro” del opositor

La premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, denunció este lunes el “secuestro” de Guanipa, excarcelado apenas horas antes, y exigió elecciones democráticas en Venezuela.

Guanipa, exparlamentario de 61 años, fue liberado el domingo, en un contexto de excarcelaciones de dirigentes opositores cercanos a Machado, previo a la aprobación de una amnistía general impulsada por la presidencia encargada de Delcy Rodríguez.

Fiscalía de Venezuela pide arresto domiciliario

La Fiscalía venezolana explicó de madrugada que Guanipa incumplió las medidas cautelares impuestas tras su liberación y solicitó su arresto domiciliario.

El fiscal general Tarek William Saab sostuvo que el opositor salió “declarando y amenazando”, lo que, según la autoridad, contravino las condiciones establecidas. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, criticó sin mencionarlo directamente lo que calificó como intentos de “embochinchar” el país.

Familia denuncia desaparición forzada y exige fe de vida

La familia de Guanipa rechazó la versión oficial y denunció una desaparición forzada. En un video difundido en redes sociales, Ramón Guanipa, hijo del opositor, afirmó que no se les ha informado el paradero de su padre ni el lugar al que fue trasladado.

“El hablar, declarar y expresarse no es un delito”, sostuvo, al asegurar que la boleta de excarcelación sólo establecía presentaciones periódicas ante tribunales y prohibición de salida del país.

“Exijo una fe de vida de mi padre inmediatamente”, reclamó.

Excarcelaciones en Venezuela bajo presión y tensión política

De acuerdo con la ONG Foro Penal, 426 presos políticos han sido excarcelados hasta el momento. Las liberaciones se produjeron tras la captura de Nicolás Maduro en una operación liderada por Estados Unidos el 3 de enero y el inicio de un proceso de excarcelación por parte del gobierno de Delcy Rodríguez, bajo presión internacional.

Analistas advierten que el nuevo arresto evidencia la tensión entre la apertura política exigida externamente y la capacidad del sistema para tolerar una oposición activa, especialmente tras las recientes movilizaciones y denuncias de fraude electoral por parte de la oposición.

