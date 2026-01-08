Nicolás Maduro y Cilia Flores resultaron heridos durante su captura, asegura gobierno de Venezuela

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, resultaron heridos durante la incursión militar de Estados Unidos para capturarlos, la madrugada del 3 de enero, dijo el ministro del Interior este martes.

“En ese momento Cilia fue herida en la cabeza y en un golpe en el cuerpo, (y) el hermano Nicolás fue herido en una pierna. Afortunadamente están mejorando de esa dolencia, pero ahí están las consecuencias de un ataque artero, 100 personas” fallecidas, informó el ministro Diosdado Cabello en su programa semanal de televisión.

De acuerdo con un programa retransmitido por la cadena de televisión estatal VTV, Cabello elevó el saldo de la operación estadounidense en territorio venezolano, tras las primeras cifras oficiales después de días de incertidumbre y silencio.

“Hasta ahora, y digo hasta ahora, hay cien fallecidos, cien y otra cantidad parecida de heridos“, declaró el funcionario aludiendo a un ataque “terrible (y) bárbaro contra nuestro país”.

El también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) reconoció que “eso es una verdad (y) no lo va a tapar nadie”. “No hay manera que eso pueda ser tapado y hoy el mundo lo está descubriendo de manera plena”, agregó.

Cabello ha elevado así la cifra de muertos por la operación militar estadounidense, después de un primer balance de 56, entre 24 militares venezolanos y otros 32 miembros de las fuerzas de seguridad cubanas. La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, decretó este martes siete días de duelo por los fallecidos, a los que destacó como “mártires que dieron su vida defendiendo” a Venezuela.

