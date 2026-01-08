GENERANDO AUDIO...

Venezuela impide entrada a periodistas. FOTO: Getty

El periodista mexicano Julián Mazoy fue impedido de ingresar a Venezuela y regresado a Colombia por autoridades migratorias venezolanas, cuando intentaba entrar al país para realizar trabajo periodístico. El hecho ocurrió al arribar a territorio venezolano, donde se le negó el acceso sin autorización oficial para ejercer como prensa extranjera.

Mazoy, colaborador de medios mexicanos, explicó que su intento de ingreso tenía como objetivo documentar la situación política y social que vive Venezuela. Sin embargo, al llegar a migración, las autoridades detectaron su perfil como periodista y le informaron que no podía entrar al país, por lo que fue retenido por 17 horas.

El propio reportero relató que, durante el primer intento de ingreso a Venezuela, las autoridades revisaron su información personal y su nombre en internet, lo que confirmó su actividad periodística. Tras ello, se le notificó que quedaría registrado y que no podría intentar ingresar nuevamente a Venezuela.

Mazoy también señaló que no fue un caso aislado. De acuerdo con su testimonio, decenas de periodistas extranjeros habrían sido rechazados en aeropuertos venezolanos en los mismos días, presuntamente para evitar la cobertura informativa internacional sobre el país.

El periodista mexicano afirmó que la negativa de entrada responde a una política de restricción al trabajo de la prensa extranjera, especialmente para reporteros que buscan cubrir temas políticos o sociales. Según explicó, incluso intentó ingresar como turista, pero las autoridades migratorias detectaron su profesión y bloquearon su acceso.

El reportero también afirmó que esta situación refleja un entorno complicado para el ejercicio del periodismo, ya que, desde su experiencia, no se permite el libre ingreso de comunicadores internacionales al país.

Después de lo ocurrido, Julián Mazoy adelantó que buscaría documentar la situación venezolana por otras vías, tomando medidas adicionales de seguridad, aunque sin detallar rutas o métodos específicos.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han emitido un posicionamiento público sobre las restricciones aplicadas a comunicadores extranjeros.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.