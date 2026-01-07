¿Cómo impactaría a Cuba la captura de Nicolás Maduro?

GENERANDO AUDIO...

La captura de Nicolás Maduro y el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Washington asumirá la administración del petróleo venezolano, reactivaron una pregunta clave en la región: ¿qué consecuencias tiene este hecho para Cuba, el principal aliado político de Caracas durante más de dos décadas?

El propio Trump lanzó una advertencia directa al señalar que, sin el respaldo venezolano, “Cuba está lista para caer”. Más allá del discurso político, los datos permiten dimensionar el nivel de dependencia que la isla mantuvo con Venezuela en los ámbitos energético, financiero y estratégico.

Una relación forjada desde la afinidad ideológica

La relación entre Cuba y Venezuela se profundizó a finales de los años 90 con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia venezolana y su alianza política con Fidel Castro. A partir de entonces, ambos Gobiernos construyeron un esquema de cooperación diseñado para sortear el aislamiento internacional y las sanciones de Estados Unidos.

Esa alianza no se limitó al discurso ideológico. Con el paso de los años se consolidaron vínculos económicos, comerciales y de seguridad que colocaron a Venezuela como uno de los principales pilares externos de la economía cubana.

El petróleo venezolano como soporte energético de Cuba

Uno de los ejes centrales de la relación fue el suministro de petróleo venezolano. En su punto más alto, Venezuela llegó a enviar hasta 100 mil barriles diarios a Cuba, un flujo fundamental para la generación eléctrica y el funcionamiento de la economía insular.

Para 2024, ese volumen se había reducido a unos 50 mil barriles diarios, pero seguía representando un insumo clave. La posible interrupción de ese suministro plantea riesgos inmediatos para un país que ya enfrenta apagones frecuentes, escasez de combustibles y dificultades para importar energía.

Intercambio de servicios y presencia cubana en Venezuela

La cooperación fue bilateral. A cambio del petróleo, Cuba desplegó en Venezuela médicos, técnicos, asesores militares y personal de inteligencia, integrados en áreas sensibles del aparato estatal.

Estimaciones citadas por AP News señalan que entre 8 mil y 20 mil ciudadanos cubanos trabajaban en Venezuela hacia 2025. Durante la operación que derivó en la captura de Maduro, 32 agentes cubanos murieron, lo que confirmó el nivel de involucramiento de La Habana en la estructura de seguridad venezolana.

El presidente Miguel Díaz-Canel calificó los hechos como “un acto de guerra”, mientras los medios estatales presentaron a los fallecidos como defensores de la soberanía venezolana.

Comercio, subsidios y flujo de recursos

El vínculo económico fue significativo. En algunos años, hasta 28% del comercio exterior cubano estuvo ligado a Venezuela; en periodos recientes, esa proporción descendió a cerca de 12%, de acuerdo con datos retomados por AP News.

Además del comercio, Venezuela otorgó apoyos financieros directos que, sólo en 2024, se estimaron entre 800 y mil 200 millones de dólares. A esto se sumó el valor de los servicios profesionales cubanos, calculado en alrededor de mil 500 millones de dólares anuales, ingresos relevantes para una economía con acceso limitado a divisas.

Un escenario de mayor fragilidad para Cuba

La captura de Maduro deja a Cuba ante un escenario complejo. Sin su principal aliado energético y financiero, la isla enfrenta mayores dificultades para sostener su economía en medio de un embargo de más de seis décadas, inflación elevada y escasez persistente.

Aunque Estados Unidos no ha anunciado acciones militares directas contra Cuba, sí ha advertido que la nueva situación regional podría traducirse en mayor presión política y económica.

Más allá de las declaraciones, los datos muestran que la caída de Maduro no sólo es un cambio político en Venezuela, sino un golpe estructural a uno de los principales soportes externos del régimen cubano.

