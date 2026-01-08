Trump y Petro sostienen su primera llamada telefónica en medio de amenazas de EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Foto: AFP

El presidente Donald Trump invitó a su par colombiano Gustavo Petro a la Casa Blanca durante su primera llamada telefónica, en medio de amenazas de Washington de una posible acción militar contra el país.

Tras la escalada de tensiones y acusaciones cruzadas, los mandatarios rebajaron el tono.

“Fue un gran honor hablar con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien llamó para explicar la situación de las drogas y otros desacuerdos que hemos tenido. Agradecí su llamada y su tono, y espero reunirme con él en un futuro cercano”, indicó Trump en su mensaje.

“Se están haciendo arreglos entre el secretario de Estado Marco Rubio y el canciller de Colombia. La reunión tendrá lugar en la Casa Blanca“, añadió.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, había convocado este miércoles marchas en todo el país en rechazo a las amenazas de Trump, quien lo acusó sin pruebas de ser un líder del narcotráfico y dijo que le parecería “bien” llevar a cabo una incursión militar en suelo colombiano similar a la realizada en Venezuela.

Petro aseguró que pensaba dar un discurso “bastante duro”, pero lo cambió después de la llamada, que se extendió por lo menos una hora.

El mandatario colombiano aseguró que le solicitó a su homólogo estadounidense que “se restablezcan las comunicaciones directas entre cancillerías y presidentes“, de ambas naciones.

También hablaron sobre narcotráfico y sobre la situación en Venezuela, tras el bombardeo del sábado que culminó en la detención de Nicolás Maduro, ahora depuesto y preso en Estados Unidos.

¿Cuándo se reunirán Petro y Trump?

De momento se desconoce una fecha para el encuentro, al que el presidente colombiano dijo que asistirá.

“Llegaron a convencer a Trump que yo era el rey de la fábrica de cocaína. (…) Trump no es bobo”, dijo.

Petro y Trump han chocado repetidamente sobre temas como narcotráfico, aranceles y migración. Colombia y Estados Unidos, aliados militares y económicos históricos, se encuentran en uno de los peores momentos de su relación bilateral.

Colombia advierte riesgo de una “catástrofe” regional

Tras la intervención militar estadounidense en Venezuela, el Gobierno colombiano alertó sobre un posible escenario de desestabilización regional. El vicecanciller Mauricio Jaramillo advirtió que una escalada del conflicto podría derivar en consecuencias inéditas para América Latina.

“Estamos hablando de una catástrofe que América Latina no conoce”, afirmó en entrevista con la AFP desde Bogotá.

Señaló que una crisis humanitaria de gran magnitud sería “inatajable”, especialmente para Colombia, que comparte una frontera de 2 mil 200 kilómetros con Venezuela y alberga a cerca de 3 millones de migrantes venezolanos.

“Nos tratamos de preparar, pero jamás vamos a estar del todo preparados en caso de que haya una degradación producto de la guerra”, subrayó.

Relación bilateral, en su punto más bajo

Desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, las relaciones entre ambos países han enfrentado choques constantes por narcotráfico, migración y comercio. Sin embargo, los ataques del 3 de enero en Caracas marcaron un punto de quiebre.

Colombia calificó como “secuestro” la detención de Maduro, postura que desató la ira de Washington y profundizó la crisis diplomática.

En la región, las posturas se encuentran divididas. Mientras Argentina, Ecuador y el gobierno electo de Chile respaldaron la caída de Maduro, Brasil, México y Colombia condenaron la intervención militar.

“Esa división conspira contra una salida regional (…) sin consensos mínimos es muy difícil responder de manera conjunta”, advirtió Jaramillo.

Colombia se dice preparada para defenderse

Tras la caída de Maduro, Trump lanzó advertencias directas contra Petro. Aunque Bogotá considera “improbable” un ataque estadounidense, el vicecanciller aseguró que el país está listo para responder.

“Las fuerzas militares colombianas siempre están preparadas para una guerra exterior”, sostuvo, al señalar que Colombia ejercerá su legítima defensa si fuera necesario.

Sobre la situación en Venezuela, Jaramillo indicó que la relación con el gobierno interino de Delcy Rodríguez es “normal” y “fluida”, aunque aclaró que Petro decidirá si hay un reconocimiento formal.

“Son los venezolanos y no una potencia extranjera los que deben decidir quién es su gobierno”, enfatizó.

Presión de EE. UU. y movilización interna

Estados Unidos retiró a Colombia de la lista de países aliados en la lucha contra el narcotráfico e impuso sanciones financieras contra Petro y su entorno. El mandatario colombiano respondió que estaría dispuesto a defender al país, incluso con las armas.

Este miércoles, miles de personas marcharon en varias ciudades colombianas en respaldo a Petro y en defensa de la soberanía nacional.