“No tenemos miedo”: Delcy Rodríguez afirma que no teme un choque diplomático con Estados Unidos

GENERANDO AUDIO...

Foto: Reuters.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que su Gobierno no tiene miedo de enfrentar diplomáticamente a Estados Unidos, a pesar de la reciente escalada de tensiones entre ambos países tras el bombardeo estadounidense ocurrido hace casi dos semanas y la destitución de Nicolás Maduro.

Las declaraciones se dieron durante el mensaje anual presidencial ante el Parlamento, acto en el que Rodríguez ocupó el lugar de Maduro y delineó la postura del Ejecutivo interino frente a Washington.

“No tenemos miedo”, afirma Delcy Rodríguez

Durante su discurso, la mandataria interina reconoció el poder militar y político de Estados Unidos, pero subrayó que ello no condiciona la posición diplomática de Venezuela.

“Sabemos que son muy poderosos, sabemos que son una potencia nuclear letal (…). No tenemos miedo a encarar diplomáticamente a través del diálogo político como corresponde”, expresó ante los legisladores.

Rodríguez sostuvo que Venezuela mantendrá una postura firme en el ámbito internacional y que, de ser necesario, dialogará directamente con el Gobierno estadounidense.

Mensaje directo a Washington

En su intervención, la presidenta encargada también se refirió a la posibilidad de acudir personalmente a la capital estadounidense en un eventual escenario de negociación bilateral.