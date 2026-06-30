Nuevos videos revelan tragedia en Venezuela; alertan por posible hambruna mientras siguen los rescates

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Hay alrededor de 59 mil edificios dañados. Foto: AFP

Nuevos videos muestran la devastación en Venezuela por los dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, lo cual ha desatado una alerta por hambruna y posibles enfermedades ante servicios de salud colapsados. Mientras continúan las labores internacionales de rescate.

Hasta este martes, existe un saldo preliminar de mil 943 muertos y 10 mil 571 heridos, de acuerdo con la AFP. Además, suman 15 mil 866 damnificados y 6 mil 461 personas rescatadas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hay alrededor de 50 mil personas desaparecidas, quienes posiblemente podrían estar atrapadas en los escombros.

Además, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, informó que 38 hospitales resultaron afectados por los sismos.

😨 #IMPACTANTE | Continuan apareciendo registros de camaras de seguridad que captaron el momento del sismo en Venezuela 🇻🇪🎥 pic.twitter.com/0ZNhPDc4Ql — Noticias Barquisimeto (@NoticiasBqto) June 29, 2026

Por su parte, la NASA estimó que cerca de 59 mil edificios resultaron con probables daños o destruidos, según una evaluación preliminar.

La AFP señaló que los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5, ocurridos el pasado 24 de junio, fueron dos de los más fuertes y devastadores ocurridos en América Latina en los últimos tiempos.

Por ello, la ONU calculó que hay casi siete millones de damnificados y daños materiales por 6 mil 700 millones de dólares. Esto equivale al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Drone footage shows widespread destruction in La Guaira, Venezuela, after powerful twin earthquakes struck the country on Wednesday, leaving more than 1,700 people dead and tens of thousands more missing pic.twitter.com/91j9A5K7H0 — AFP News Agency (@AFP) June 30, 2026

Siguen labores de rescate por los terremotos en Venezuela

Para este martes, continuaban las labores de rescate y ayuda por los terremotos, con la participación de 27 países que movilizaron a cerca de 40 equipos especializados que suman más de 2 mil efectivos y 160 perros, según el coordinador de Naciones Unidas en Venezuela, Gianluca Rampolla.

De acuerdo con la AFP, los edificios, convertidos en “montañas de escombros”, son escarbados por rescatistas y voluntarios que desean encontrar a personas con vida, aunque “es una posibilidad remota” a cinco días de la tragedia.

🚨 #ApoyoVenezuela | URGENTE | ¡Una nueva vida rescatada!



👨‍🚒 Hace unos minutos, tras horas de labores, nuestro equipo USAR ECU – 01, en coordinación con el equipo de República Dominicana, logró rescatar con vida a Carlos, de 12 años, quien permanecía atrapado bajo los escombros… pic.twitter.com/moGnGFy8AY — Bomberos Quito (@BomberosQuito) June 30, 2026

En cambio, en la zona cercana a Caracas, prevalece la escasez de comida, mientras que los servicios básicos “han colapsado”, según el Alto Comisionado de ONU para los Refugiados.

A Jordanian search-and-rescue team pulled a toddler alive from debris in Caracas, six days after major earthquakes hit Venezuela https://t.co/4jfuc55cki pic.twitter.com/VQVT9PGom4 — Reuters (@Reuters) June 30, 2026

Por su parte, los marines de Estados Unidos habilitaron el puerto de La Guaira para acelerar el ingreso de equipos y suministros al país, indicó la AFP.

Además, quedó instalada una morgue improvisada en la zona de depósitos del puerto de La Guaira, debido a que esa región fue la más afectada por los sismos.

🇻🇪 Scenes of absolute devastation following the double earthquake that just hit Venezuela.



Also note the sky…yes you’ve seen this before. pic.twitter.com/O2care4JK3 — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) June 30, 2026

Familias buscan con desesperación a sus seres queridos

La familia de Soraida Torrealba es una de las tantas que buscan entre los escombros de los edificios para dar con ella.

“Siento que estoy atada de manos porque no la encuentro, no sé nada de ella”, lamentó su hermana, Rosanna Luna.

Rescuers pulled a live puppy alive from the rubble in Caracas, days after twin earthquakes struck Venezuela, leaving hundreds dead and tens of thousands still reported missing. pic.twitter.com/zYyxcqZisp — ABC News (@ABC) June 30, 2026

Igual que ella, miles de venezolanos buscan a sus familiares con angustia, inundando las redes sociales con fotos, nombres, descripciones y números de contacto.

Luna creyó reconocer a su hermana el pasado domingo, entre las fotos de cadáveres de la morgue de Caracas. Sin embargo, el esmalte de uñas de los pies del cuerpo no coincidía.

Desde entonces, ha tenido que reconocer a otros cuerpos para intentar encontrar a su hermana, mientras su familia sigue buscando entre los escombros.

“Es más duro no saber, porque tú te preguntas: ¿qué hago? ¿a dónde la busco? La busco aquí y no está, fui al hospital y no está, fui para allá abajo y no está. ¿En dónde está?”, señaló

Young boy FINDS his cat 5 days after being separated in Venezuela’s 7.5 earthquake



Lost his ENTIRE FAMILY, home in RUINS… but he’s just thankful his cat survived under the rubble



Doctors: animals surviving beyond 4 days is a 'MIRACLE' pic.twitter.com/QuW89f9WZJ — RT (@RT_com) June 30, 2026

Los alrededores de las morgues y hospitales de Caracas y La Guaira están tapizados de fotos de desaparecidos durante los sismos, en papeles hechos a mano.

De la morgue de Caracas emana un fuerte olor a muerte que los miles de litros de cloro donados no logran aplacar, de acuerdo con la AFP.

Un empleado declaró en anonimato que han recibido “muchísimos” cuerpos desde el 24 de junio, por lo que están desbordados. Muchos de los cuerpos no han sido identificados, mientras que el avanzado estado de descomposición dificulta el reconocimiento.

🇻🇪 Venezuelans confront army for refusing to help earthquake rescue



During a protest by local residents, soldiers are forced to take up pickaxes and shovels and help clear the rubble of a collapsed building, as it has now been four days since the deadly earthquakes. pic.twitter.com/VSMohMoYR8 — AFP News Agency (@AFP) June 29, 2026

Advierten posible propagación de enfermedades por crisis médica tras sismos

Mientras continúan las labores de rescate, el portavoz de la OMS, Christian Lindmeier, manifestó este martes su temor a algún brote de enfermedades en Venezuela por el doble terremoto.

Las afectaciones en los servicios de salud, en las redes de agua y en el saneamiento, sumado a los desplazamientos de habitantes, podrían generar “enfermedades prevenibles mediante vacunación, como el sarampión, la difteria y la tos ferina”.

De igual forma, la crisis podría acelerar la propagación “de enfermedades de transmisión vectorial e hídrica“; sobre todo la fiebre amarilla, el dengue, el chikunguña, el zika y la malaria, indicó Christian Lindmeier.

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