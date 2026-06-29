Periodista en Venezuela narra en exclusiva para UnoTV situación tras terremotos: hospitales bajo presión y rescates sin pausa

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Cinco días después de los terremotos que golpearon a Venezuela el pasado 24 de junio, el país continúa enfrentando una emergencia marcada por miles de heridos, hospitales bajo presión, labores de rescate activas y miles de personas que permanecen fuera de sus viviendas mientras avanzan las evaluaciones estructurales en las zonas afectadas.

Durante un enlace para UnoTV, el periodista venezolano Carlos Velázquez reportó que uno de los puntos más críticos se concentra en el estado de La Guaira, donde continúan las labores para localizar personas atrapadas bajo los escombros.

De acuerdo con el reporte citado durante la transmisión, hasta ahora se contabilizan más de 3 mil heridos y mil 450 personas fallecidas (aunque, posteriormente, la cifra de muertos se elevó a mil 719).

Hospitales reciben oleada de heridos tras terremotos

Velázquez explicó que en distintos centros asistenciales se han reportado problemas debido al número de lesionados que continúan llegando principalmente desde La Guaira.

Aunque en el hospital Doctor Domingo Luciani, ubicado al este de Caracas, no observó colapso directo, señaló que en otros centros médicos sí se reportan complicaciones derivadas del volumen de pacientes.

Además, ciudadanos mantienen centros de acopio en Caracas donde se reciben medicamentos, ropa, cobijas y artículos de apoyo para víctimas.

Rescates siguen mientras crece esperanza de hallar sobrevivientes

Las labores de búsqueda continúan en La Guaira y Caracas, donde rescatistas mantienen operativos en edificios colapsados.

Según relató el periodista, integrantes de grupos de rescate sostienen que aún es posible localizar personas con vida incluso hasta diez días después de un terremoto.

Sin embargo, en redes sociales también circulan reportes sobre la necesidad urgente de insumos como cal y formol debido al manejo de cuerpos recuperados.

Miles siguen fuera de casa en refugios improvisados

Las autoridades crearon una comisión encargada de atender a personas damnificadas y habilitar refugios temporales.

En Caracas, algunos afectados permanecen en espacios como la Plaza de Toros, el Museo de Arquitectura, Plaza Venezuela y otras zonas abiertas mientras esperan la revisión de edificios dañados.

Actualmente existe un sistema de evaluación con semáforo:

Rojo: vivienda inhabitable

Amarillo: requiere reparación

Verde: puede habitarse

De acuerdo con testimonios recabados por el periodista, algunos afectados podrían permanecer entre una y dos semanas fuera de sus hogares.

Servicios comienzan a restablecerse, pero persisten fallas

En Caracas, servicios como agua y electricidad comienzan a normalizarse progresivamente.

En La Guaira, el suministro de agua y energía se ha restablecido por encima del 60%, aunque persisten problemas de conectividad y muchas personas deben trasladarse a puntos específicos para acceder a internet.

Denuncian problemas en distribución de ayuda

Durante el reporte, el periodista también se refirió a denuncias difundidas en redes sociales sobre posibles obstáculos para el paso de ayuda humanitaria y señalamientos de ciudadanos que acusan a algunos policías de quedarse con parte de los suministros destinados a las víctimas.

Mientras tanto, la tragedia sigue golpeando especialmente al estado de La Guaira, considerado epicentro del desastre, donde cientos de edificios resultaron afectados y las labores de rescate continúan.

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