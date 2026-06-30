Habilitan morgue provisional en La Guaira: relata periodista Miguel Sogbi para Uno TV

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Los sismos en Venezuela continúan dejando un saldo devastador. De acuerdo con el reporte presentado este lunes, la cifra de personas fallecidas aumentó a mil 719, mientras que más de 5 mil personas resultaron heridas y cerca de 16 mil quedaron damnificadas tras los dos sismos registrados el miércoles pasado.

El periodista Miguel Sogbi señaló para Noticias en Claro que algunos rescates han requerido más de 40 horas de trabajo debido a la complejidad de las estructuras colapsadas. También informó que las morgues oficiales han sido rebasadas por la cantidad de víctimas, por lo que fue habilitada una morgue provisional en el estado de La Guaira para facilitar la identificación de personas fallecidas.

Mientras continúan las labores de búsqueda y rescate, las autoridades mantienen los operativos en distintas zonas afectadas. La emergencia sigue activa debido a que este lunes también se registró un sismo de magnitud 4.6 que sacudió La Guaira, en el noreste del país.

Cinco días después de los terremotos, equipos de rescate nacionales e internacionales continúan trabajando entre los escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes. De acuerdo con el reportero desde Caracas, brigadas provenientes de países como México, Japón, Qatar y Estados Unidos participan en las labores de búsqueda.

Las autoridades informaron que 189 edificios colapsaron por completo. Sin embargo, la NASA estima que alrededor de 59,000 inmuebles presentan daños estructurales, ya sea parciales o severos.

Por otra parte, la líder de la oposición venezolana y premio nobel de la paz, María Corina Machado, acusó el lunes al gobierno de impedir su regreso al país; según Machado, el gobierno cerró “el espacio aéreo comercial de Venezuela para impedir” su entrada.

Referente al espacio aéreo también Miguel Sogbi informó que una aeronave estadounidense que transportaba insumos médicos, le fue negado el aterrizaje, sin embargo, el piloto no obedeció y aterrizo para dejar la ayuda en estos momentos de emergencia.

🚨🇻🇪 URGENTE: Piloto venezolano aplica la DESOBEDIENCIA CIVIL, artículo 350 y aterriza en Maiquetia para llevar ayuda humanitaria desde Miami. Le habían negado ingresar al espacio aéreo de Venezuela desde la aeronave N254SB. Logró entrar, descargar carpas y medicamentos y… pic.twitter.com/89cvBBRAvc — Noticias RD MSM (@noticias_msm) June 29, 2026

La emergencia en Venezuela continúa mientras siguen las operaciones de rescate y la atención a miles de personas afectadas por los terremotos.