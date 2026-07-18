Luis Manuel Otero Alcántara llega a Miami tras ser liberado

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Luis Manuel Otero llega a Miami tras ser liberado de prisión de Cuba Foto: Getty

El disidente cubano Luis Manuel Otero Alcántara, llegó este sábado a Miami, en Estados Unidos, tras ser liberado de prisión en Cuba.

Marco Rubio señaló que el encarcelamiento de Otero fue injusto.

A través de un comunicado, Marco Rubio señaló que la liberación y llegada de Otero Alcántara a territorio estadounidense ocurre después de “años de injusto encarcelamiento” y afirmó que la represión ejercida por las autoridades cubanas tras las protestas de 2021 refleja, desde su perspectiva, la naturaleza del sistema político de la isla.

Por su parte, seguidores del activista difundieron el mensaje: “Ahora Luis Manuel es libre”, para confirmar su salida de Cuba y su llegada a Estados Unidos.

After years of unjust imprisonment for challenging the Marxist tyranny of the Cuban regime, Luis Manuel Otero Alcántara has arrived in the United States. The Cuban government's brutal crackdown against its own people five years ago is yet another reminder of the unique misery and… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) July 18, 2026

Luis Manuel Otero Alcántara era considerado uno de los principales presos políticos

Organizaciones de derechos humanos identificaban a Luis Manuel Otero Alcántara como uno de los presos políticos de mayor perfil en Cuba. El activista y artista mantenía una postura crítica hacia el gobierno cubano, mientras que las autoridades lo acusaban de promover acciones de disidencia contra la dirigencia comunista.

La representación diplomática había impulsado gestiones para buscar su liberación. Hasta el momento, el gobierno cubano no ha emitido una postura oficial sobre el caso.

Protestas en Cuba y el Movimiento San Isidro

El artista fue detenido tras las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, movilizaciones originadas por demandas relacionadas con la situación económica y las libertades en la isla.

Antes de su arresto, Otero Alcántara y otros integrantes del Movimiento San Isidro utilizaron redes sociales para documentar acciones contra la censura y denunciar el seguimiento de cuerpos de seguridad. Durante ese periodo también realizó protestas y huelgas de hambre, acciones que derivaron en múltiples detenciones.

Artista del performance y ganador de un Premio Grammy

Además de su actividad como opositor, Luis Manuel Otero Alcántara cuenta con reconocimiento internacional por su trabajo como artista del performance.

También obtuvo un Premio Grammy como parte del equipo de la canción “Patria y Vida”, tema que se convirtió en un símbolo de las manifestaciones de 2021 y que cuestiona la situación política y social en Cuba.

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